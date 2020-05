La Région Provence-Alpes Côte d’Azur, la Banque des territoires et la Caisse d’Epargne Cepac créent Ess’Or, un nouveau fonds de soutien pour les structures de l’économie sociale et solidaire impactées par la crise du coronavirus. Doté d’un million d’euros, il permet d’accorder des prêts à taux zéro, sur 12 à 18 mois, dont le montant peut aller de 10 000 à 100 000 euros. « Ce nouveau financement doit permettre aux entreprises à impact social de conforter leur situation financière, en leur assurant le maintien des concours financiers des banques et de les appuyer dans la recherche d’autres financements pour la relance de leur activité », explique un communiqué de presse diffusé le 2 mai.

L’économie sociale et solidaire frappée de plein fouet par le Covid-19

« Le secteur de l’économie sociale et solidaire est impacté de plein fouet par la crise du Covid-19. Or, à lui seul, il représente 7,1 % du PIB de la région et 165 000 emplois, dont 4 000 créés ces 5 dernières années, soit 30 % des créations nettes du territoire régional », rappelle Renaud Muselier. Or, cette filière « est plus difficilement couvert par les outils de droit commun », avoue le président de la Région Sud. Ess’Or vient donc compléter les fonds de solidarité nationale et « Covid-Résistance », le dispositif lancé également par la Région et la Banque des territoires le 30 mars dernier.

La chambre régionale des entreprises de l’ESS (Cress) se félicite de la création ce ce nouveau fonds de soutien : « Afin de leur permettre à assumer leur fonction économique, un dispositif spécifique tel que ce fonds de prêts « Relève Solidaire » est indispensable », commente Denis Philippe, le président de la Cress Paca.

