Ce samedi 16 mars à Marseille, « Besoin d’Europe», la liste du camp d’Emmanuel Macron et ses quatre partis (Renaissance, Horizons, Modem et le Parti Radical), a donné le coup d’envoi départemental de sa campagne pour les élections européennes du 9 juin 2024. Menée par Valérie Hayer, la tête de liste de « Besoin d’Europe », les représentants des partis qui soutiennent la candidate se sont réunis à La Coque à Marseille : Isabelle Campagnola-Savon, conseillère régionale, municipale, métropolitaine et responsable départementale d’Horizons, Bertrand Mas-Fraissinet, le président de Renaissance Bouches-du-Rhône, Alain Parra, le président de Territoire de progrès 13 et Georges Panagiotou, délégué régional Sud du Parti Radical (entre autres).

Patrick de Carolis récite Demain de Robert Desnos

Pour Patrick de Carolis, maire d’Arles et responsable départemental d’Horizons, le parti d’Edouard Philippe : « L’Europe, c’est un espace de liberté. Cette liberté, elle a été chèrement acquise par un certain nombre de personnes qui, entre 1940 et 1945, ont donné leur vie. Beaucoup avaient seulement 16 ans, 17 ans, 20 ans, 22 ans» souligne-t-il avec émotion, le regard rivé sur le jeune public, avant de réciter « Demain », le poème de Robert Desnos devant les 200 militants venus des quatre coins de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Allocution d'Ambroise Méjean, président des Jeunes avec Macron accompagné de sa référente régionale Dib Djihane, Juliette Bachelier, la coordinatrice régionale d'Horizons Jeunes et Jean-Sébastien Bourgogne, responsable d'Horizons Jeunes des Bouches-du-Rhône

« On est tous unis dans cette campagne et on sait travailler ensemble. On va mener cette liste (Besoin d’Europe), celle de Valérie Hayer, au plus haut dans ces élections. C’est une candidate sérieuse avec un projet sérieux, un réel projet pro-européen » affirme Juliette Bachelier, coordinatrice régionale d’Horizons région Sud.

« L’Europe est notre îlot démocratique, elle est notre îlot de paix »

« Non, l’Europe n’est pas à l’origine de tous les maux, bien au contraire. Elle est notre îlot de stabilité économique face aux grandes puissances que sont les Etats-Unis et la Chine. L’Europe nous protège pendant les crises ; elle en a fait la preuve lors de la pandémie avec nos entreprises. C’est l’Europe qui nous a permis d’avoir cette production de vaccins pour permettre d’enrayer cette pandémie sur notre territoire. L’Europe, c’est aussi celle qui a réagit de manière commune et rapide face à l’agression russe de nos voisins immédiats que sont les Ukrainiens » lance Isabelle Campagnola-Savon.

Durant son intervention, la conseillère régionale d’Aix-Marseille Provence souligne aussi sa volonté de combattre l’extrême-droite. Elle rappelle l’existence du «Coup de pouce énergie», le dispositif permettant d’octroyer 250 euros aux citoyens de la région Sud afin de réduire leur facture énergétique et favoriser la rénovation des habitations. L’enveloppe de 25 millions allouée au dispositif est entièrement financée par le Fonds social Européen.

(crédit photo : Isabelle Campagnola-Savon)

Les députés Lionel Royer-Perreaut (6e circonscription des Bouches-du-Rhône), Anne-Laurence Petel (14e circonscription des Bouches-du-Rhône), et Didier Parakian (1er circonscription des Bouches-du-Rhône) ont tous trois, rappelé leur attachement à l’Europe, à la notion d’héritage, de puissance européenne, d’« une Europe de paix, celle de Robert Schuman », considéré comme l’un des pères fondateurs de la construction européenne.

