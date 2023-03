Les préfets de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur engagent une coordination inter-départementale pour la gestion des ressources en eau de la Durance, du Verdon et de la Siagne. « La sécheresse de l’été 2022 a été l’une des plus sévères enregistrées au niveau national (…) La période hivernale actuelle est également marquée par des tensions sur la ressource en eau, notamment dans le Var, les Alpes-Maritimes ou encore le bassin de l’Huveaune », alerte la préfecture dans un communiqué du 16 mars.

La préfecture de région juge ainsi nécessaire de mettre en place une nouvelle gouvernance renforcée de prévention et de gestion de crise à un niveau inter-départemental. « Il s’agit de mieux partager la connaissance de la situation et de son évolution, et de permettre aux acteurs concernés de mieux anticiper les mesures de restrictions ». Elles sont susceptibles d’être prises par les préfets de département sous la coordination du préfet des Bouches-du-Rhône, Christophe Mirmand, le coordonnateur de la démarche.



Les services de l’État ont ainsi préparé un arrêté cadre inter-départemental (ACI). Le document présente des mesures de prévention et de restrictions spécifiques aux ressources issues du système Durance-Verdon-Siagne et des grandes retenues d’eau (Serre-Ponçon, Sainte Croix, Castillon, Saint-Cassien). Ces ouvrages alimentent plus de trois millions de personnes, 80 000 hectares de terres agricoles, 400 industriels, et permettent l’activité d’une centaine d’exploitants touristiques.

Vue aérienne de la vallée de la Durance dimanche 12 mars 2023. Le lit principal est désormais gagné par l’ensablement (crédit Gomet’/JFE)

L’État ne veut pas mettre en concurrence les différents usages de l’eau

L’arrêté, encore en cours d’élaboration, vise à « rendre plus efficace la gouvernance du système Durance-Verdon-Siagne en affirmant la solidarité entre l’amont et l’aval, et en évitant de mettre en concurrence les différents usages de l’eau ». La démarche est pilotée de façon partenariale avec la Région Sud, dans le cadre du protocole de planification écologique.



Un premier point de situation avec les acteurs et usagers de l’eau (région, collectivités, opérateurs de l’État, professionnels et associations) vient d’être effectué mercredi 15 mars dans un comité de concertation. La phase de consultation du public, concernant l’arrêté, doit avoir lieu en avril, en vue d’une mise en application avant l’été.

