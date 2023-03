A l’occasion du Marché international des professionnels de l’immobilier (Mipim) qui se déroule à Cannes jusqu’au 17 mars, le président de l’agence d’attractivité métropolitaine Provence Promotion, Philippe Stéfanini, a présenté son bilan 2022. La stratégie d’attirer des fonds étrangers sur le territoire semble avoir porté ses fruits : près de 50% des projets d’investissements proviennent d’entreprises internationales.

« 2 376 emplois créées ou pérennisés en 2022, se réjouit Philippe Stéfanini, et 77 projets d’investissements ont été conclus ». Ces chiffres sont similaires à ceux de l’année dernière avec une légère tendance à la hausse en termes d’emplois créés ou pérennisés. En 2021, Provence Promotion comptabilisait 83 projets d’investissements – ce qui était légèrement mieux qu’en 2022 – mais 200 emplois en moins avaient été créés ou pérennisés (2 123).

Dans le détail, parmi les emplois créés cette année, 56% des emplois créés ou pérennisés proviennent d’entreprises étrangères. Et la tendance est analogue quand on se penche sur les projets d’investissements dont 46% sont étrangers. Pour les pays les plus intéressés par la région, on retrouve en position de tête les États-Unis et le Royaume-Uni.

Le numérique est le secteur le plus porteur

Sans surprise, le numérique est le secteur le plus porteur avec 33% des implantations. Marseille est en effet le 5e hub numérique avec 16 câbles sous-marins et ses cinq data centers.

D’ici 2026, de nombreux projets numériques verront le jour comme le campus de 25 000 m2 de Cyril Zimmermann La plateforme (3 000 étudiants) ou le projet de Kevin Polizzi, Theodora, un campus numérique de 35 000 m2 qui prévoit de former et d’employer le même nombre de personnes.

Theodora accueillera des call center, un centre de cyber-sécurité et des logements étudiants (Crédit CARTA Associés & AER Studio)

Les deux hommes d’affaires, avec Synergie Family (l’Épopée), promettent la création de plus de 20 000 emplois dans le numérique à horizon 2029 au sein de leurs trois structures. Cet argument pourrait attirer, selon Provence Promotion, davantage de belles entreprises dans le numérique.

