La ministre de l’Europe et des Affaires Etrangères, Catherine Colonna, et le secrétaire d’Etat chargé de la Mer, Hervé Berville, ont lancé ce mercredi 15 mars le comité de pilotage de la Conférence des Nations unies pour les océans, qui se tiendra à Nice en juin 2025 sous l’égide du Président de la République.



Organisée avec le Costa Rica, pays partenaire de la Région Provence Alpes côte d’Azur et les Nations unies, cette conférence aura selon le gouvernement « pour objectif de rehausser le niveau d’ambition collective pour la protection des océans et aura vocation à poursuivre la dynamique positive engagée avec l’adoption d’un cadre international pour la biodiversité à la COP15 de Kunming-Montréal en décembre 2022 et l’accord récemment trouvé à l’ONU pour la protection de la biodiversité marine au-delà des juridictions nationales, dit « BBNJ ». Elle s’inscrira également dans la continuité des acquis du Sommet « One Ocean » de Brest de février 2022. »

Conférence pour les océans : Renaud Muselier et Christian Estrosi au pilotage

Le comité de pilotage s’est déroulé en présence de Christian Estrosi, le maire de Nice, et de Renaud Muselier, président de la Région Sud, qui ont présenté les enjeux de l’accueil de cette conférence. Les océans sont un patrimoine et un bien commun de l’humanité. Réserves de biodiversité abritant plus de 250 000 espèces connues, ils sont aussi les plus grands puits de carbone de la planète et leur protection est essentielle à la lutte contre le dérèglement climatique.

Lancement par @MinColonna & @HerveBerville du comité de pilotage de la Conférence des🇺🇳pour les océans afin de rehausser l'ambition🌍 pour la protection des🌊@cestrosi & @RenaudMuselier ont présenté les enjeux de l’accueil de cet événement à Nice en 2025https://t.co/UrG0ermaut pic.twitter.com/2c5lVgRdir — France Diplomatie🇫🇷🇪🇺 (@francediplo) March 15, 2023



« Pour accélérer leur protection, le gouvernement ambitionne de faire de la conférence des Nations Unies pour les Océans en 2025 un véritable rendez-vous lors duquel la communauté internationale devra se fixer des objectifs ambitieux et les mettre en œuvre, renforcer la culture et la connaissance scientifique des océans et identifier les besoins financiers pour mobiliser les acteurs publics et privés en vue de « financements bleus ». La Conférence de 2025 doit aussi être l’occasion d’une mobilisation nationale et d’une sensibilisation de la jeunesse aux enjeux de préservation des océans et de conservation de notre patrimoine maritime. » Le gouvernent français précise qu’il entend également consulter la société civile afin de faire émerger des propositions de contribution à cette mobilisation.

C’est le deuxième grand rendez-vos international autour du climat et de la biodiversité que la région accueillera après le congrès mondial de la nature, organisé par l’Union internationale pour la conservation de la nature qui s’est déroulé à Marseille en septembre 2021. Chaque année la Région sud organise également Méditerranée du futur dont les thématiques sont de pus en plus centrées sur les questions écologiques.