Ce dimanche 17 mars, dans le tintamarre ambiant des batteries, basses et trombones qui retentissent et se mêlent à la musique techno, se déroule la 24e édition du carnaval de la Plaine sur la place Jean Jaurès à Marseille. Les festivités sont prévues de 14h00 à 18h30 malgré le fait que l’évènement ne soit officiellement pas déclaré en préfecture.

Drag-queens, musiciens, acrobates, simples passants et Schtroumpfs jongleurs se déhanchent sous le regard consciencieux des marins-pompiers de Marseille et un soleil radieux ; confettis et farine sont jetés dans le ciel pour le plus grand amusement des carnavaliers de tout âge. Duels de foot freestyle et parties de pétanque ont lieu au centre de la place. A quelques mètres de là, chars en cartons aux allures de bateaux pirate, de cercueils, de voitures de course et de cadis géants défilent. Grillades et apéritifs sont proposés aux abords de stands mobiles clandestins : « shooter 1€ ! » interpellent les responsables. Les premières festivités sur la place ont débuté samedi avec des prestations musicales punks et de bars à ciel ouvert.

« On passe un super moment, on se défoule, ça bouge, ça saute, ça danse, c’est vivant, il fait beau. Les gens ont l’air super content et pour l’instant, je ne constate pas de problème particulier » déclare Lucien, un étudiant en sociologie emmitouflé dans un costume de banane. Environ 9000 personnes participent, au plus fort, au carnaval cette année (source préfecture).

« Droit aux luttes, feu aux Jeux Olympiques »

À quelques mètres des jeux pour enfants, déguisements farfelus (personnages de jeux vidéos, manga) et danse traditionnelle mexicaine côtoient les chants créoles, ici, nombreux sont ceux pour qui l’heure est à la fête. Pour d’autres, c’est l’occasion de dénoncer ; des dizaines de pancartes écologistes et militantes sont affichées. Des participants ont expriment leur mécontentement à propos des Jeux Olympiques 2024 qui se dérouleront partiellement à Marseille. L’évènement sportif international est décrié par plusieurs collectifs environnementaux (Extinction Rébellion, Youth for Climate ou encore Saccage2024).

Affiche présente lors du Carnaval de la Plaine (crédit photo : Bojkovski Antonin)

« Alors oui, on est là pour faire la fête mais c’est aussi le moment de parler des causes pour lesquelles on se bat ! », lesquelles ? : « Les droits lgbtqia+, la défense de la Palestine, le combat contre les partis politiques d’extrême-droite, sans oublier celui des violences faites aux femmes par exemple » souligne Capucine.

Char en carton ciblant des personnalités médiatiques et politiques (crédit photo : Bojkovski Antonin)

Dans un communiqué de presse, le collectif les « Riverains de la Plaine » demandaient aux organisateurs de « prendre leurs responsabilités » face aux potentiels dérapages de l’évènement (bruit, violences, vols, dégradations). Pour cette édition du carnaval de la Plaine, le préfet de police avait autorisé l’usage de drones pour sécuriser la zone. Les contrevenants risquaient une amende de quatrième classe (135 euros).

Des incidents dans la soirée après l’ordre de dispersion de la police

Malgré l’interdiction du rassemblement après 18h30, des centaines de personnes continuent à occuper l’espace en début de soirée. Selon la préfecture de police, à compter de 22h20, les forces de l’ordre ont investi la place Jean Jaurès et ont demandé aux participants restant de quitter les lieux, à l’aide de mégaphones. « Face aux très nombreux jets de projectiles et de mortiers sur les policiers, ceux-ci sont intervenus, après sommations, pour disperser les individus hostiles et permettre l’intervention des pompiers pour éteindre le feu sur la place. Les policiers ont fait usage de grenades lacrymogènes et de l’engin lanceur d’eau. »



Puis les incidents se sont déplacés. Des petits groupes se sont dispersés dans les rues adjacentes où ils ont commis diverses dégradations, installé des barricades et brulé des containers poubelle. Les forces de l’ordre ont continué d’intervenir pour mettre fin à ces agissements. La dispersion totale a eu lieu peu avant minuit. Le bilan fait état selon la police de deux personnes interpellées, trois policiers blessés légers, et 10 départs de feu.« La dispersion s’est globalement mieux déroulé que l’année dernière : l’action des forces de l’ordre a permis une dispersion rapide des petits groupes restants et le nombre de départ de feux a été bien inférieur »estime la préfecture de police.

Liens utiles :

Carnaval de la Plaine : la préfecture prend des mesures de restriction

La Plaine : la sidération des habitants après les incidents de la soirée post-carnaval