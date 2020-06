« Terre de culture ». C’est le nom du plan d’aide à la culture qui devrait être voté par la Région Sud vendredi 19 juin. Le premier volet de ce plan comprend le versement de 3,2 millions d’euros « aux filières du livre et de la lecture, des arts plastiques et visuels, du cinéma et de l’audiovisuel, ainsi que du spectacle vivant, durement touchées par l’arrêt soudain de leur activité», détaille un communiqué transmis par l’institution mardi 16 juin.

Renaud Muselier et Christian Estrosi : « la culture ne peut plus attendre »

Par ailleurs, la Région presse le Gouvernement de fournir « des réponses concrètes aux professionnels concernant les conditions de la reprise de leurs missions, publiques ou privées, d’éveil, d’ouverture et d’accessibilité aux œuvres du cœur et de l’esprit». Le 6 mai dernier, le ministre la culture Franck Riester et le président de la République Emmanuel Macron avait en effet annoncé toute une panoplie d’aides pour sauver un secteur culturel en péril. Ces annonces avait cependant reporté à plus tard la discussion sur la réouverture des cinémas et des salles de spectacle au public.

«« Notre goût de la liberté » célébré par Emmanuel Macron passe par notre aptitude à faire confiance. Le monde culturel attend de toute urgence un signe de l’Etat en ce sens. Nous aussi. » clament ainsi d’une même voix le président de la Région Sud Renaud Muselier ainsi que le maire de Nice et président délégué de la Région Christian Estrosi.

Liens utiles :



> Emmanuel Macron et Franck Riester : des aides pour un secteur culturel en détresse

> Crise du coronavirus : « le château de cartes » de l’économie culturelle