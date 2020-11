La culture était un engagement fort du Printemps Marseillais pendant sa campagne municipale. Jeudi 12 novembre, l’élue prend la parole dans une vidéo, publiée sur les réseaux sociaux de la Ville, pour réaffirmer son soutien aux acteurs culturels et aux petites structures du secteur, lourdement frappées par la crise sanitaire et le confinement.

#MarseilleSolidaire | @MicheleRubirola, Maire de Marseille, s’adresse aux acteurs du monde culturel durement touchés par la crise et réaffirme l’ambition de la municipalité de rester le premier financeur public du secteur culturel à Marseille. pic.twitter.com/ev4ZYulrrz — Ville de Marseille (@marseille) November 12, 2020

500 000 € de subventions seront votés pour aider les structures culturelles

D’un ton posé et compatissant, Michèle Rubirola commence son allocution en s’adressant directement aux professionnels de la culture : « Je vois à quel point votre situation est grave ». Elle annonce voter plus de 500 000€ de subventions au prochain conseil municipal, qui se tiendra fin novembre, pour aider plusieurs dizaines de structures culturelles à Marseille. Elle mobilise son adjoint en charge de la culture, Jean-Marc Coppola, pour « réfléchir à toutes les pistes » qui appuyeraient cet engagement financier important.

Parallèlement, la maire demande aux élus de la Métropole Aix-Marseille-Provence et au conseil des territoires plus d’actions de leur part « à travers leurs dispositifs de soutien à l’économie » pour aider les petites entités culturelles. La Drac, direction régionale des affaires culturelles et le recteur sont également appelés à « rendre possible les sorties scolaires dans les théâtres et les cinémas ». Car pour Michèle Rubirola la culture reste un vecteur majeur de « lutte contre les inégalités sociales.» La prise de parole de la maire de Marseille a été aussi l’occasion de la Ville de détailler les mesures prises durant le confinement actuel (voir document source page suivante).

Confinement : différents dispositifs d’accès à la culture

Pour les bibliothèques

D’une part, le « Click & Collect » est disponible dans les bibliothèques municipales pour commander simplement des documents en ligne (voir le détail des permanences de collecte page suivante). Michèle Rubirola salue au passage l’ouverture de la bibliothèque Salim Hatubou à Plan-d’Aou puisque « Marseille souffre d’un dramatique sous-équipement en bibliothèques. »



D’autre part, les Marseillais ont un accès 100% gratuit à toutes les ressources numériques (presse, e-book, formations, films…) des bibliothèques de la ville.

Pour les musées municipaux

Les musées de la ville s’étaient déjà adaptés avec leurs expositions virtuelles. Ce samedi 14 novembre 2020, ils se mobilisent pour faire vivre la nuit des musées sur les sites et les réseaux sociaux. Le public aura accès aux chefs d’œuvres exposés autour des thèmes variés de l’Histoire de Marseille, de l’art contemporain ou de la mode.

Dans le même sens, la biennale d’art contemporain Manifesta s’est également adaptée depuis sa fermeture prématurée, en proposant ses neuf expositions en virtuel sur manifesta13.org.

Pour l’Opéra et l’Odéon

Pour les amoureux de ces deux lieux d’exception à Marseille, « l’orchestre et les équipes sont mobilisées pour produire davantage de contenus musicaux numériques » selon la Ville. De plus, des extraits de spectacles déprogrammés sont à découvrir prochainement sur le site de l’Opéra opera.marseille.fr « réalisés dans le respect des normes sanitaires ».

Pour l’Histoire de Marseille

Ceux qui aiment les histoires rocambolesques et l’art de les raconter, la série de podcast « Marseille sans Galéjade » est disponible sur les plateformes de poscats. L’historien et animateur de radio Franck Ferrand, relate avec précision et passion les événements historiques qui ont marqué la ville de Marseille.