C’est un petit bonbon aux allures de fleur. Lilly et Inès Swaton, deux sœurs de 23 et 26 ans, l’ont conçu pour lutter contre les symptômes prémenstruels (SPM) qui « touchent près de 70% des femmes » expliquent-elles à Gomet’. Fabriquée avec un laboratoire français, des gynécologues et des experts en nutrition, cette solution naturelle et végan appelée « Feel Better » (se sentir mieux) fait la promesse d’atténuer l’acné, les ballonnements, les sautes d’humeur ou encore les spasmes causés par les menstruations. Les gummies, bonbons gélifiés, sont disponibles à l’achat sur le site et dans quelques pharmacies de Marseille depuis le mois de novembre.

Un bonbon naturel et gourmand

Elles-mêmes sujettes « à des épisodes douloureux » avant et pendant leurs menstruations, Lilly et Inès développent une communauté sur Instagram, aujourd’hui de 9 500 personnes, pour se confier sur des sujets intimes liés au bien-être féminin. Nées franco-jamaïcaines et ayant beaucoup voyagé entre la France et l’Amérique, les deux jeunes femmes ont toujours été « familières des symptômes prémenstruels ». Mais au fil des années, elles ont réalisé « l’ampleur du retard en France contrairement aux Etats-Unis ou en Angleterre où on en parle librement ». C’est avec leur marque Glower is you power et leur premier produit « Feel Better », que Lilly et Inès comptent « briser ce tabou en France ».

Leur premier argument est d’avoir conçu la solution comme un bonbon, agréable à manger, allégé en sucre, à base de colorants et d’arômes naturels de fraise, qui ne ressemble surtout pas à un médicament. « Le médicament peut donner l’impression aux femmes qu’elles sont malades. Alors que non, c’est un phénomène tout à fait normal » revendiquent les deux fondatrices qui ont axé leur communication « très colorée et fun » sur la dédramatisation des symptômes.

Pour être efficaces, les gummies sont à prendre deux fois par jour pendant un mois, à commencer par le premier jour des règles. « Il faut pouvoir comparer les deux cycles » expliquent les deux jeunes femmes pour ajouter : « Nous préconisons une cure de trois mois, deux fois par an. Exactement comme une cure de magnésium ! »

Une organisation participative

C’est avec l’aide de leur communauté « très investie » que Lilly et Inès ont cofabriqué leur produit. Elles ont sondé leur abonné(e)s pour choisir le nom « Feel better » ou encore le goût des bonbons. Puis, elles ont sélectionné les plantes et minéraux. Du zinc pour la peau, du safran contre les sautes d’humeur, du carvi pour éliminer les ballonnements, de la cannelle pour réduire les crampes et de la vitamine B6 de manière à réguler les hormones… autant d’ingrédients pour réduire plusieurs symptômes à la fois « qu’aucun médicament n’apporte véritablement » assurent-elles.

Créée en 2020, l’entreprise est née pendant le confinement. Inès Swaton devait poursuivre ses études de management à Madrid, mais elle « croyait trop au projet » mené avec sa sœur Lilly diplômée d’une école de droit en Angleterre. Alors le prêt de 40 000 euros fait pour ses études, elle l’a utilisé pour financer la recherche et le développement de son produit novateur.

Pleines d’ambition, les deux sœurs nées dans une famille d’entrepreneur (Nicolas Swaton, le père, dirige avec son frère et sa soeur le cabinet d’assurances Eurosud Swaton et le groupe de tourisme Color Experience) comptent vendre leur produit « dans les grosses pharmacies, voire des groupements de pharmacie » puis « sortir un nouveau produit proche du bien-être de la femme » dès 2022.

