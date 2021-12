L’impression 3D au service de la santé. C’est le projet de l’entreprise Skincasts, spécialisée dans la « e-santé ». La société arlésienne dirigée par Alain Chaix, fait partie des 15 start-up qui représenteront la Région Sud à l’occasion du CES Las Vegas 2022. Cet événement international se déroulera du 5 au 8 janvier. « Nous avons travaillé avec des chirurgiens et des ingénieurs pendant de nombreuses années pour mettre au point cette attelle en impression 3D », assure l’entrepreneur. Alain Chaix indique que « plusieurs centaines de patients » ont déjà testé la technologie Skincasts, qui s’est affinée au fur et à mesure des expérimentations.

Quels sont les avantages de cette orthèse par rapport à un plâtre standard ? « Elle permet au patient d’aller dans l’eau, et elle est réglable, aérée et légère », répond Alain Chaix, qui juge les systèmes classiques « contraignants, du fait notamment de la macération et des odeurs ». L’attelle est en PLA (PolyLactic Acid), un plastique recyclable, thermoformable et biodégradable. La technologie Skincasts, qui s’applique aussi bien sur les membres supérieurs que sur les membres inférieurs, permettrait également une rééducation en balnéothérapie plus rapide.

CES 2022 : « trouver des partenaires »

Direction Las Vegas en janvier pour la start-up Skincasts. « Le CES c’est pour nous l’occasion de faire découvrir cette innovation aux personnes qui s’intéressent à la e-santé », explique Alain Chaix. Selon lui, sa solution est attractive sur le plan purement médical, mais également en terme de confort, une caractéristique très recherchée outre-Atlantique dans le secteur de la « digital health ». L’entrepreneur espère trouver des « partenaires techniques, scientifiques et financiers », afin de se développer à l’international.

> Le site officiel de Skincasts

