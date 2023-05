Le Train bleu est de retour pour une septième édition, avec six nouveaux parcours artistiques. Faut-il encore le présenter ? Assurément, pour tous ceux qui n’ont jamais tenté cette expérience d’embarquer, au sens propre comme au figuré, pour l’un de ses voyages culturels à quelques kilomètres de chez soi.

Avec pour envie de transporter les gens dans tous les sens du terme, sur le territoire et à travers plusieurs disciplines artistiques, le Train bleu reste un moment privilégié : pour chacun des six parcours concoctés par les sept partenaires institutionnels, seules 50 à 100 personnes pourront y participer pleinement. Pleinement, ce qui sous-entend transport, spectacle et repas.

Théâtre, cabaret et danses pour le premier week-end

Pour ceux qui feront le voyage du premier parcours, le vendredi 12 mai, embarquement à 17h51 de la gare Saint-Charles ou à 18h09 de celle de Miramas, puis d’Istres et Port-de-Bouc, direction le théâtre des Salins de Martigues pour découvrir la pièce d’Alexandra Sismondi sur l’adolescence – Il faudra que tu m’aimes. La soirée se poursuivra sur le toit terrasse du théâtre par un banquet musical jusqu’à 23h. Le deuxième parcours démarre le lendemain avec trois circuits proposés par le Bureau des guides du GR2013 pour découvrir, au choix, une Marseille historique, ou urbanistique ou encore botanique. Côté spectacle, la compagnie du Théâtre Nono attend sur la terre ferme les spectateurs-voyageurs, après leur traversée maritime entre le Vieux-Port et le port de la Pointe-Rouge. Place au Cabaret Drag Queens & their king, à ses costumes, ses maquillages et son répertoire de chansons françaises revisitées. Aucune revendication identitaire, précise la compagnie, seul le bonheur de retrouver l’esprit des cabarets. Et pour clore ce premier week-end, hip-hop, krump, électro et block-party sont au programme du troisième parcours, le dimanche 14 mai, entre le théâtre de la Colonne de Miramas et celui de l’Olivier d’Istres. Ce dernier vivra alors ses derniers instants car s’ensuivra sa destruction pour laisser place à un nouveau bâtiment dans deux ans. À découvrir plus particulièrement, Sofiane Chalal qui joue de son corps hors-norme dans un surprenant solo, ou encore le duo Laura Defretin et Brandon Masele issu de la scène électro underground.

Cabaret, théâtre danse, chanson, concert et block-party sont au programme du Train bleu 2023 (©DR)

Une suite aussi savoureuse

L’itinérance redémarrera le jeudi 18 mai avec le quatrième parcours : débarquement en gare de la Couronne, à Carro, pour suivre la compagnie de danse Ex Nihilo sur un sentier littoral, en direction de Port-de-Bouc, puis solo théâtral de Morgane Audouin qui évoque sa Nenna ou grand-mère algérienne. La balade contée du cinquième parcours autour de l’étang de Berre s’accompagnera d’un pique-nique concocté par le chef martégal Fabien Moreale. Et c’est en musique que s’achèvera cette édition 2023, un sixième parcours le dimanche 21 mai au cours duquel l’Ensemble Télémaque interprètera des œuvres de Claude Debussy, d’Olivier Messiaen et du compositeur chinois Qigang Chen, au pôle instrumental contemporain, à l’Estaque. L’ultime rendez-vous sera au solarium de la Redonne avec un concert pop-soul de Makéda Manne qui lance ainsi sa carrière solo. Comme les places sont limitées, tous les spectacles, et seulement eux, resteront ouverts aux retardataires, aux conditions tarifaires normales.

Informations pratiques

> 12,13,14,18, 20 et 21 mai 2023

> Tarifs comprenant transports, repas et spectacles : de 15 à 35 € selon le parcours

> Programmation détaillée ci-dessous

> Réservation obligatoire et billetterie sur www.letrainbleu.net