L’élection d’une nouvelle adjointe au maire a attendu la fin du conseil municipal. Ce 5 mai, Isabelle Laussine, conseillère municipale déléguée aux personnes en situation de handicap, à lʼinclusion et à lʼaccessibilité, a été élue avec 55 voix. Le maire de Marseille, Benoît Payan, lui a enfilé l’écharpe tricolore avant de l’embrasser chaleureusement.

Très fière de la confiance accordée par Monsieur le Maire @BenoitPayan et remerciements à tous mes collègues éluEs pour mon élection d’adjointe au maire 🫶 https://t.co/gjeefGN1Ho — Isabelle Laussine (@isalaussine) May 5, 2023

Si l’élue n’a pas pris la parole dans l’hémicycle, elle s’est exprimée quelques minutes plus tard sur Twitter : « Très fière de la confiance accordée par Monsieur le Maire et remerciements à tous mes collègues éluEs pour mon élection d’adjointe au maire. », écrit-elle. Isabelle Laussine devient adjointe au maire et conserve sa délégation initiale.

Olivia Fortin conserve sa délégation et devient conseillère municipale

L’élection de cette nouvelle adjointe intervient à la suite de la récente prise de fonction de l’adjointe Olivia Fortin à la tête de la mairie du 6-8 arrondissement, secteur qu’elle avait remporté face à Martine Vassal lors des municipales de 2020.

Olivia Fortin étant devenue maire d’arrondissement, elle ne pouvait plus assurer ses fonctions d’adjointe à la mairie centrale. L’élue conserve toutefois sa délégation en charge de la modernisation et la transparence de l’action publique, elle continuera à siéger au conseil municipal de la ville, mais devient conseillère municipale.

Son élection le 13 avril dernier était consécutive à la démission quelques jours avant du maire de secteur Pierre Benarroche.

