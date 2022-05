Cette semaine, des évènements se déroulaient dans toute la France pour la Fête de la Nature, qui a lieu chaque année. À Aix-en-Provence, des parcours étaient organisés dans les parcs Saint-Mitre et Christine Bernard, pour faire découvrir aux habitants la richesse de la biodiversité de leur ville.

Observer la diversité des espèces animales et végétales, découvrir ses particularités et apprendre son fonctionnement étaient les principaux objectifs de cet évènement. Des plus petits aux plus grands, les Aixois étaient au rendez-vous pour profiter de la nature, malgré près de 30 degrés affichés sur le thermomètre.

Toucher les écorses des arbres, sentir les fleurs, écouter le chant des oiseaux, ressentir la chaleur du soleil sur sa peau, observer les petites bêtes : les cinq sens ont été mobilisés. Dans un environnement urbain, souvent rythmé par la rapidité et les pots d’échappement, ces choses simples sont souvent négligées au quotidien. L’occasion de « profiter de la nature en ce week-end ensoleillé » note l’une des participantes, venue avec ses deux enfants.

La nature en ville est de plus en plus discutée en matière d’urbanisme et d’environnement. Cet événement, comme d’autres, s’inscrivent dans l’objectif de donner une place plus importante à la biodiversité, jugée bénéfique pour la santé mentale et physique des habitants.

