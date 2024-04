Samedi 6 avril, quatre jour après son inauguration, la Marina olympique ouvre ses portes au public. Les habitants ont pu profiter de nombreuses animations et découvrir les embarcations qui seront présentes lors des épreuves nautiques.

À partir du 28 juillet, plus de 300 marins venus du monde entier se disputeront les médailles olympiques à bord de différents bateaux. Organisée par la mairie, cette journée de portes ouvertes permet de rappeler que cette base nautique aura une vie après les Jeux pour les habitants de Marseille.

Benoit Payan, maire de Marseille (Bojkovski Antonin)

« Nous avons fait tomber les barrières de cette Marina afin que les enfants puissent voir à quoi ressemble un optimiste, un 420. Nous allons voir tous les directeurs et directrices d’école pour qu’ils proposent à leur élèves de faire de la voile. Nous allons multiplier les budgets pour que cela soit possible », observe le maire de Marseille, Benoît Payan.

« La Marina Olympique et futur stade nautique municipal de Marseille a été repensé pour répondre aux exigences du sport de haut niveau, mais aussi à la découverte dès le plus jeune âge des sports de voile, du littoral et de la biodiversité qui habite les côtes marseillaises. L’objectif de la Mairie de Marseille avec ce site est de développer la pratique des sports nautiques, il sera ainsi dédié aux activités de voile et de nautisme dès l’école primaire. De la découverte à l’enseignement, de l’initiation à la pratique sportive plus poussée, de nombreuses activités y seront organisées en donnant une place primordiale à la connaissance et la protection du monde marin et plus largement de l’environnement » souligne la Ville de Marseille.

Au total, 7800 m² de constructions neuves se dressent sur le site, 480 m² de bâtiments réhabilités et 32 000 m² d’espaces extérieurs ont été aménagés par le cabinet d’architectes Rougerie Tangram et Carta associés. A terme, l’ambition de la Ville de Marseille, propriétaire des lieux, est de permettre à tous les petits marseillais de s’initier à la voile.

Bateaux de la Fédération française de voile (crédit photo : Bojkovski Antonin)

« On est venu ici pour accueillir les habitants et habitantes de Marseille à cette journée portes ouvertes. On est tous fières de cette réussite, on est en phase avec les valeurs de l’olympisme, des valeurs qu’on porte haut et fort », s’exprime Eliott Perenchio, adjoint d’Olivia Fortin (maire des 6e et 8e arrondissements de Marseille).

Lors de cette journée portes ouvertes, les visiteurs avaient la possibilité d’arpenter l’ensemble des hangars du site où étaient entreposés affiches et expositions de sensibilisation au handicap ainsi que des pancartes récapitulatives des exploits olympiques réalisés par les athlètes, notamment ceux d’un certain Teddy Riner…

Pancartes des exploits olympiques dans un des hangars de la Marina olympique (crédit photo : Bojkovski Antonin)

Dehors, sur les rambardes aux abords du ponton de la Marina, d’autres affiches sont suspendues. Elles informent sur la faune et la flore méditerranéennes. L’une d’elles illustre la rencontre d’un plongeur avec une Ryzostoma pulmo, créature bleu ciel aussi appelée méduse poumon, qui sillonne la baie du Prado.

