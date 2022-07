Gomet’ a publié en juin 2022, un hors-série consacré à l’emploi et à la formation « Le recrutement inversé », dans lequel nous apportons un éclairage sur les modes de formations qui évoluent afin de s’adapter aux nouvelles tendances sur le marché de l’emploi sur le territoire. Extrait.

Situé au cœur de Marseille, à 200m de la station Joliette, Rocket School apporte son approche unique de formation à la région pour former des commerciaux high tech qui maîtrisent les meilleures techniques des start-up.

Créée en 2018 et déjà certifiée Grande École du Numérique, Rocket School forme des personnes de tout âge dans les métiers du numérique. Avec plus de 2000 entreprises partenaires au niveau national dont 200 sur la région, Rocket School bénéficie également du soutien de Pôle Emploi pour sourcer des profils en reconversion professionnelle. Grâce à son approche unique de formation inspirée de la pédagogie Montessori, Rocket School a permis à plus de 1 600 candidats de décrocher un emploi ces trois dernières années.

Ayant ouvert ses portes à Marseille en décembre 2020 près de la station Joliette, Rocket School s’est implantée au coeur de l’écosystème des start-up marseillaises pour devenir un acteur majeur du développement du numérique dans la région. Avec sa quatrième promotion en 2021, l’établissement a formé 107 élèves, avec un taux de retour à l’emploi en CDI de 94%. Les apprenants Marseillais ont intégré autant de start-up comme Deliveroo, Hellocare, Oodrive que d’entreprises plus installées comme Wooxo ou Eurosud Groupe Swaton.

Le commerce 3.0

« Recruter un commercial est un calvaire car ce n’est pas en école de commerce que l’on apprend à vendre » avance Cyril Pierre de Geyer, co-fondateur de l’école et également professeur affilié à HEC. Le numérique a changé la donne dans la vente et rend le métier plus intéressant. Chez Rocket School on apprend à vendre comme le font les start-up de la Silicon Valley, ces entreprises qui vont cher- cher des taux de croissance à deux voire trois chiffres tous les ans. Pour Alexandre Lebegue, directeur de Rocket School Marseille, c’est une réelle opportunité pour l’éco- système régional : « En intégrant le numérique dans l’approche de prospection commerciale nous gagnons un temps incroyable et nous pouvons démultiplier son efficacité. Et ce n’est pas réservé uniquement aux start-up, toutes les entreprises curieuses et souples peuvent profiter de l’opportunité. »

Une approche dédiée aux entreprises avec l’humain en focus

Contrairement à la majorité des établissements de formation supérieure, Rocket School pour- suit un processus de recrutement uniquement sur des épreuves de personnalité sans condition de diplômes. Basée sur des caractéristiques comme la facilité à aller vers les autres, la persévérance, son approche identifie les personnes les plus susceptibles de s’épanouir dans le métier de commercial, assurant ainsi une bonne adéquation du profil au métier et une bonne connaissance du secteur du numérique. Selon Alexandre Lebegue, cofondateur et directeur de Rocket School : « À Marseille, les élèves viennent de toute la région, comme Nice, Avignon et Arles. Rocket School est aussi unique par deux autres aspects : l’école s’adresse aux personnes quel que soit leur âge, créant des classes mixtes d’étudiants entre 20 et 51 ans. »

Après avoir identifié des profils ayant des appétences au métier de commercial, Rocket School les forme de façon intensive pendant trois mois, sans aucun coût pour l’entreprise, avec cette promesse : qu’ils soient opérationnels le premier jour en entreprise. Après cette période, les étudiants sont capables de prospecter et de prendre des rendez-vous en utilisant pleinement les outils numériques. Une fois formés aux bases de la vente, ils intègrent une entreprise en alternance 4 jours sur 5 où ils mettent en pratique ce qu’ils ont appris. Outre des aspects techniques, la formation en alternance vise à doter les étudiants du reste des compétences d’un bon commercial : démonstration d’un produit, mapping des acteurs d’une entreprise, négociation, closing et suivi client.

Des profils compétents, de tous horizons

Avec plus de 200 entreprises partenaires et l’intention de doubler leur nombre dans la région, les diplômés de Rocket School Marseille trouvent également des postes en dehors du secteur technologique. Les étudiants se retrouvent dans les secteurs du transport, de la santé et du marketing, ou chez d’autres acteurs qui cherchent à mettre en place des approches innovantes. Les diplômés de Rocket School travaillent ainsi en collaboration étroite avec de grands acteurs de renom tels que DoinSport, l’Olympique de Marseille, ainsi que l’incubateur Kedge Nursery auprès de Kedge Business School, l’Accélérateur M et le village by CA de Sophia Antipolis. Selon Alexandre Lebegue, « une grande majorité des étudiants ont prouvé leurs compétences sur le marché régional. 70% des élèves sont embauchés par leur organisme d’apprentissage, 25% sont chassés par des concurrents et 5% lancent leur propre projet entrepreneurial afin d’animer davantage la scène économique de la région. »

Projets d’avenir

En pleine croissance, Rocket School élargit son offre pour continuer d’assurer l’excellence de la formation dans la région. L’école cherche à former et remettre à l’emploi 200 commerciaux d’ici fin 2022. Un nouveau programme de Growth Hackers est également lancé pour former des experts marketing dédiés à la croissance en région PACA. La prochaine rentrée est programmée le 31 octobre 2022.

Pour recruter des commerciaux et des growth hackers :

Indiquez votre demande sur le site de Rocket School pour être rappelé.

> [Hors-série] Emploi et formation : le recrutement inversé !