La célèbre collectionneuse d’art et mécène américaine, Marguerite dite « Peggy » Guggenheim, était à l’honneur vendredi 18 juin, lors d’une conférence organisée par l’Institut SoMuM (Institut des Sociétés en mutations en Méditerranée) en partenariat avec le Consulat général des États-Unis. Et pour présenter Peggy Guggenheim au Musée d’Histoire de Marseille, la conférencière n’était autre que Karole Vail, la petite-fille de Peggy Guggenheim, et directrice du « Peggy Guggenheim Collection » à Venise. A ses côtés, le président de l’association Villa Air-Bel, Bernard Mossé.

Tout d’abord, la conférence s’attarde sur la Villa Air-Bel à Marseille. En effet, la Villa Air-Bel, fut une villa de résistance. Grâce à Varian Fry, journaliste américain, la villa protégera les artistes et les intellectuels contemporains de la Seconde Guerre Mondiale (1939-1945). De plus, la villa grâce à un consul américain, permettra de délivrer des visas et de faire partir les artistes aux États-Unis. Peggy Guggenheim était l’une des personnes à financer le projet de Varian Fry. « Marseille est une ville d’accueil, de transit et cosmopolite avec beaucoup de persécutés d’Europe » souligne Bernard Mossé.

Cependant, Karole Vail remonte à la naissance de Peggy Guggenheim en 1898 à New-York aux États-Unis. Orpheline à 14 ans, à cause de la mort de ses parents sur le Titanic, la jeune fille grandit avec peu d’argent. « Peggy n’a jamais eu des ressources illimitées », ajoute Karole Vail. Plus tard, elle rencontre Laurence Vail avec qui elle se marie. Il l’emmènera voir et rencontrer des artistes comme Marcel Duchamp. Marcel Duchamp et Samuel Beckett lui montrèrent l’importance de l’art abstrait et de l’art surréaliste mais aussi l’importance de soutenir les artistes.

Peggy Guggenheim à Venise (Crédit: Roloff Beny/ Archives and National Archives of Canada)

Une vie de voyage

Pour mettre en œuvre les conseils de Duchamp et de Beckett, Peggy Guggenheim part en Angleterre et décide d’ouvrir une galerie à Londres. Elle y rencontre les artistes et achète les œuvres de Kandinsky ou encore Jean Cocteau. Cependant, l’exposition ne comporte pas que des peintures, mais comporte aussi des sculptures.

En 1939, la Seconde Guerre mondiale est déclarée. Peggy Guggenheim décide d’aller en France et ferme ainsi sa galerie à Londres. A Paris, elle achète une œuvre par jour. Elle veut sauver les œuvres considérées comme « dégénérées » par les nazis. Pour aider les artistes, elle s’allie au journaliste Varian Fry qui s’est installé à la Villa Air-Bel à Marseille. Malheureusement, l’avancement des nazis en France, l’oblige à retourner au États-Unis avec Max Ernst.

A New-York, elle ouvre la galerie nommée « Art of this century » qui expose des œuvres connus comme peu connu comme Motherwell, Rothlo ou encore Pereira. En 1947, elle ferme sa galerie à New-York pour revenir en Europe après la guerre. Elle va à Venise et en 1949, elle achète le Palazzo Venier dei Leoni où elle exposera sa collection jusqu’à sa mort.

