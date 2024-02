Le rugby est de retour à Marseille avec l’équipe de France, déjà présente sur la pelouse du Vélodrome lors de la coupe du monde qui s’est déroulée en septembre-octobre 2023. Cette fois l’antre marseillais accueille un match du tournoi des Six Nations avec France – Irlande vendredi 2 février à 21h.

Un dispositif de sécurité et de circulation est mis en place pour ce premier grand événement sportif de 2024 à Marseille. Ce premier match du XV de France dans le tournoi 2024 se joue à guichets fermés devant plus de 65 000 spectateurs.

La préfecture de police des Bouches-du-Rhône met en place un important dispositif de sécurisation, reposant notamment sur le déploiement de plusieurs centaines de policiers, pour offrir la meilleure expérience aux nombreux supporters.

« La présence des forces de sécurité intérieure, aux abords immédiats du stade ainsi qu’en centre-ville, dès aujourd’hui (jeudi 1Er février, ndlr), est renforcée afin de sécuriser les lieux touristiques et festifs et assurer une visibilité maximale et dissuasive des patrouilles de police, aussi bien contre la délinquance qu’en raison du contexte Vigipirate » souligne la préfecture de police.

France – Irlande : circulation interdite à partir de 15h sur le boulevard Michelet

Dans ce cadre, il est notamment rappelé que le Boulevard Michelet sera fermé à la circulation routière, à partir de 15h00, entre les allées Ray Grassi et Marcel Leclerc, de manière similaire au dispositif mis en place de lors de la coupe du monde de Rugby 2023.

Afin de garantir la bonne gestion des flux de spectateurs, la préfecture de police des Bouches-du-Rhône rappelle aux détenteurs de billets la nécessité d’anticiper au maximum leurs déplacements et de se rendre tôt au stade, les parvis ouvrant à 18h et les portes du stade à 19h ; de privilégier l’utilisation des parkings relais et des transports en commun, dont la fréquence à destination et au retour du stade sera renforcée par la RTM, en particulier aux pics horaires de fréquentation ; de suivre les consignes d’accès indiquées sur les billets, en particulier de respecter les modalités d’accès aux deux parvis (Jean Bouin ou Ganay) telles que prévues par l’organisateur. Allez les bleus !

