Nommé par Valérie Verdier, PDG, Gilles Pecassou a pris ses fonctions le 2 mai au siège de l’Institut de recherche pour le développement (IRD) à Marseille. Diplômé de l’Institut d’études politiques de Toulouse et titulaire d’une maîtrise en science politique de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Gilles Pecassou est également lauréat de l’Executive Program du Harvard Negociation Stratégies Institute (NSI).

Avec 20 ans d’expérience en diplomatie, Gilles Pecassou est spécialisé dans les questions stratégiques et de sécurité. Premier secrétaire à l’ambassade de France à Tel Aviv de 2004 à 2007, il a ensuite occupé les fonctions de chargé de mission auprès du directeur politique du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères de 2007 à 2010. Affecté à la représentation permanente de la France auprès de l’ONU à New York de 2010 à 2013, il a été chargé des négociations relatives à l’Asie, l’Europe, l’Amérique latine et la lutte contre le terrorisme au Conseil de sécurité. En 2013, il devient conseiller diplomatique du secrétaire général de la Défense et la Sécurité nationale (SGDSN).

Il retourne ensuite en Israël en tant que premier conseiller à l’ambassade de France à Tel Aviv de 2014 à 2017. Nommé ministre conseiller à l’ambassade de France à Brasília (Brésil) de 2017 à 2021, Gilles Pecassou a dirigé l’ambassade à travers la crise du Covid, s’engageant dans la lutte contre la déforestation, la promotion de la biodiversité et du développement durable, en lien avec l’ensemble des opérateurs français présents. De retour à Paris, il prend la tête de l’équipe interministérielle de l’Envoyé spécial pour le Sahel pendant la période de ré-articulation de la présence de la France dans la région.

