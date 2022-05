Les élections législatives approchent. Dans les Bouches-du-Rhône, plusieurs partis ont dévoilé la liste des candidats investis. C’est le cas des Républicains (LR) et, tout récemment, du Rassemblement national (voir plus bas). À gauche, les discussions entre écologistes, socialistes, communistes et insoumis ont abouti à une grille d’investitures largement favorable au parti de Jean-Luc Mélenchon, arrivé en tête à Marseille au premier tour de la présidentielle.



La galaxie macroniste tient également son alliance pour les législatives ; composée de Renaissance (ex-LREM), Horizons et le Modem. Elle vient d’ailleurs de dévoiler successivement trois vagues d’investitures, notamment dans le Sud, mais qui ne concernent pas encore notre département. Dans les Bouches-du-Rhône, les députés LREM Jean-Marc Zulesi et Anne-Laurence Petel ont cependant déjà officialisé leur candidature. Mise à part François-Michel Lambert, en partance pour le Gers, les autres parlementaires issus du bloc présidentiel (Claire Pitollat, Alexandra Louis, Cathy Racon-Bouzon, Mohamed Laqhila, Saïd Ahamada, Monica Michel) sont également susceptibles de se représenter pour les législatives 2022. À moins que de nouvelles têtes émergent…

Jean-Marc Zulesi au meeting d’Emmanuel Macron à Marseille le 16 avril 2022 (crédit : Rémi Liogier)

À Marseille, les élus “Horizons” essayent de se faire une place. Bruno Gilles, référent local du parti créé par Edouard Philippe, et Isabelle Savon (cette dernière tient la corde) sont notamment pressentis dans la 1ère circonscription. D’après Stanislas Guérini, délégué général En Marche, l’union autour du parti présidentiel reste ouvert à des candidatures externes.

À gauche, les Insoumis font la loi

Le nouvel union populaire écologique et social (NUPES) prend de l’ampleur. Après le pôle écologiste et le PCF, le Parti socialiste (PS) vient à son tour d’intégrer la coalition des gauches initiée par la France insoumise (LFI). Mais l’union n’est pas paritaire, comme l’illustre une carte publiée par Libération. Le parti de Jean-Luc Mélenchon, arrivé troisième à la dernière présidentielle (22%), reste aux manettes. Suite à l’accord passé avec les insoumis, dans les Bouches-du-Rhône, les écologistes font une croix sur la liste des candidats investis en avril. Ils n’obtiennent finalement que deux circonscriptions : la 2e, Marseille-Sud, pour EELV, et la 11e, Aix-Ouest, pour Génération écologie (GE) – deux territoires “compliqués”, gagnés respectivement par LREM et le MoDem en 2017. Dans ces deux circonscriptions, Emmanuel Macron (LREM) est arrivé en tête au premier tour de la présidentielle 2022.

Très heureux de cet accord entre LFI et EELV, à la hauteur de notre responsabilité historique de faire l’union pour la victoire aux législatives les 12 et 19 juin.

Je retire donc ma candidature dans la 5ème circo des Bouches-du-Rhône en faveur de la LFI. #UnionDeLaGauche #NUPES — Étienne Tabbagh (@ETabbagh) May 2, 2022

Les socialistes présenteront un candidat de plus que les verts dans les Bouches-du-Rhône. Dans le cadre du NUPES, salué par le maire de Marseille, Benoît Payan, le PS aura pour missions de déloger LR dans les 1ère (centre-ville, Julien Ravier LR sortant) et 6e (quartiers Sud, Guy Teissier LR sortant) circonscriptions. Les socialistes présenteront aussi un candidat dans la 16e circonscription (Arles-Istres), actuellement sous le drapeau LREM avec Monica Michel.



Dans cette union de la gauche, les communistes se contentent de la 13e circonscription (Martigues), celle du député PCF Pierre Dharréville, une terre plutôt favorable pour le parti malgré une forte menace RN constatée une fois de plus lors de la dernière présidentielle. Les Insoumis se présentent dans les dix circonscriptions restantes. Lors des dernières législatives, six d’entre elles avaient été gagnées par le bloc LREM (3e, 5e, 7e, 8e, 10e, 14e), et trois par les LR (9e, 12e, 15e). Pour rappel, en 2017, LFI n’était arrivée en tête que dans la 4e circonscription, celle de Jean-Luc Mélenchon.

carte des résultats – législatives 2017

On connaît les candidats investis par le RN pour les législatives

Les instances nationales RN refusent l’union avec Reconquête. Le parti d’Eric Zemmour présentera 550 candidats en France, parmi lesquels Sandrine D’Angio (ex-RN) dans la 3e circonscription des Bouches-du-Rhône. En Provence, la famille RN a récemment dévoilé la liste des candidats investis pour les échéances de juin. L’élu régional d’opposition, Franck Alisio, se présente dans la 12e circonscription (Côte Bleue). Autre conseillère régionale, Clémence Parodi entre en campagne dans la 2e circonscription. À noter les candidatures des conseillers municipaux marseillais Arezki Selloum (7e), Gisèle Louis (3e) et Eléonore Bez (6e). Dans la 1ère circonscription, historiquement à gauche, c’est Monique Griseti qui représentera les couleurs RN. En 2017, le parti d’extrême droite n’avait remporté aucune des 16 circonscriptions du département.

La liste complète des candidats RN aux législatives :



1ère : Monique Griseti, élue de secteur 11e-12e

2e : Clémence Parodi, conseillère régionale

3e : Gisèle Louis, conseillère municipale

4e : Julien Tellier, membre du comité départemental

5e : Sandrine Lambert, membre du bureau départemental

6e : Eléonore Bez, conseillère municipale

7e : Arezki Selloum, conseiller municipal de Marseille

8e : Romain Tonussi, conseiller municipal de Miramas

9e : Joëlle Melin, conseillère municipale d’Aubagne

10e : José Gonzalez, conseiller municipal d’Allauch

11e : Hervé Fabre-Aubrespy, conseiller régional

12e : Franck Allisio, conseiller régional

13e : Emmanuel Fouquart, conseiller régional

14e : Emeline Coch, conseillère municipale des Pennes-Mirabeau

15e : Romain Baubry, conseiller municipal de Sénas

16e : Emmanuel Taché de la Pagerie, fonctionnaire

🛑 Ce jeudi 5 mai le @RNational13 présentait à la presse les 16 candidats aux législatives des BDR. Je remercie @MLP_officiel et @franckallisio pour leur confiance et c’est avec honneur et fierté que je porterai haut et fort les couleurs du RN pour la 2em circo de #Marseille. pic.twitter.com/l2nP6PvtLp — Clémence Parodi Ⓜ️ (@ParodiClemence) May 6, 2022

Les déclarations de candidature sont à déposer, pour le premier tour des élections législatives 2022, à partir du lundi 16 mai 2022 et jusqu’au vendredi 20 mai 2022 à 18 heures.

