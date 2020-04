Cette semaine, nous revenons sur les dispositifs d’aides mis en place par le gouvernement afin d’aider les entreprises à passer la crise économique qui s’ouvre alors que la crise sanitaire n’est pas encore achevée. Pour faire le tour d’horizon, des mesures déjà prises et celles en préparation, nous avons le plaisir de donner à nouveau la parole à notre partenaire, le cabinet de conseils et d’expertises comptables Crowe Ficorec. Son directeur associé, Matthieu Capuono dressera le panorama des aides et dispositifs à activer pour résister à la crise. Son décryptage permettra aussi d’évaluer l’efficacité des mesures prises et la bonne application de celles-ci auprès des entreprises.



Deux entrepreneurs viendront ensuite témoigner de leur situation face au choc actuel. Marie Tors, dirigeant et co-fondatrice de la start-up Graffiti apportera l’éclairage de la start-up innovante et en phase de levée de fonds. Le témoignage de Philippe Veran, co-fondateur de Biotech Dental et du groupe Upperside Capital Partners à la tête d’une ETI en fort développement, notamment à l’international, sur un secteur clé, la santé, sera particulièrement scruté. Philippe Veran est l’un des entrepreneurs les plus en vue de la région. Il a été notamment récompensé par le classement EY en 2018 en tant qu’entrepreneur de l’année dans la région Provence Alpes Côte d’Azur.

Enfin, nous aurons le privilège de commenter le contexte actuel avec Laurent Gonzalez, responsable marché entreprises, économie sociale et institutionnels à la direction du développement de la Caisse d’épargne Cepac. Il témoignera de la réaction de la Cepac face à la crise et des réponses apportées aux entreprises.

Comme pour les précédents débats, nous vous remercions de vous inscrire par avance à contact@gomet.net Nous souhaitons en effet réserver aux premiers inscrits la qualité des échanges et la possibilité de dialoguer avec nos invités. Merci pour votre intérêt !