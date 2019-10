Depuis 2017, la loi permet aux régions volontaires de se voir transférer la mission d’animation et de concertation dans le domaine de la gestion et de la protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques. En Région Sud, c’est chose faite depuis un décret ministériel en date du 9 juillet 2018. Plus d’un an après, l’organisation du Forum régional de l’eau, mardi 22 octobre à Marseille, était l’occasion de réaffirmer les engagements de la Région en la matière. Et de signer la « Charte régionale de l’eau ».

Signature d’une « charte régionale de l’eau »

Comme pour signifier le long cheminement qui a été celui de l’élaboration de la Charte régionale de l’eau (document à consulter en PDF ci-dessous), une vingtaine d’intervenants était au programme de la matinée de ce forum. Renaud Muselier, président de la Région Sud, en introduction, bien sûr, puis un large panel combinant élus régionaux (de Provence Alpes Côte d’Azur, mais également de Bretagne et du Grand Est), représentants de syndicats mixtes, d’agences de l’eau, du secteur privé, de la société civile, du monde de la recherche, ou encore d’un parc naturel régional.

Puis au bout de la matinée, la signature de la Charte. L’aboutissement d’un processus de concertation de près d’un an, qui a donné lieu à huit réunions territoriales ayant mobilisé plus de 200 partenaires localement. Les propositions qui ont émergé de ces réunions sont venues alimenter cette charte, dont l’objectif principal consiste en « une gestion durable de la ressource en eau », décliné en six thèmes d’intervention : connaissance, ressource / biodiversité, innovation et développement économique, agriculture, aménagement du territoire et gouvernance.

« La Région Sud s’est fixé un objectif : être exemplaire dans la mise en oeuvre des accords sur le climat. Nous sommes aujourd’hui face à des enjeux sans précédent. Avec notre Plan climat régional, nous avons placé la rigoureuse gestion de l’eau au centre de nos priorités. L’eau est une richesse fragile, mais vitale, essentielle pour nos territoires, le bien-être et la santé de tous nos habitants. » Renaud Muselier, président de la Région Sud

L’Agora, « pour une meilleure gouvernance partagée »

Au cœur d’une riche séquences d’interventions en trois temps, Laurent Roy, directeur général de l’Agence de l’eau Rhône-Méditerranée-Corse, indique que « la Région a un rôle dans la mise en mouvement des acteurs locaux ». Sur ce point, Céline Tramontin, présidente du Syndicat mixte de gestion de la nappe phréatique de la Crau, met en garde : « aujourd’hui, la Région s’implique dans la gestion de l’eau sans mandat légal du Code général des collectivités territoriales ». Elle appelle donc à un « projet de loi pour remédier à cet état de fait, et clarifier la gestion du grand cycle de l’eau ». Un flou juridique qui crée une nécessité accrue de dialogue entre toutes les parties prenantes de la gestion de l’eau.