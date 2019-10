Share on Facebook

Le concours talents des cités récompense et labellise, des entrepreneurs et porteurs de projets issus des quartiers prioritaires. Cette année deux lauréats marseillais ont été sélectionnés pour la viabilité économique de leurs projets et l’impact de leur activité sur le quartier.

La première lauréate, Marine Pelissier a été sélectionnée pour son entreprise Ernest Ernest, une marque de cosmétiques 100% naturelle et végétale. « Les produits sont fabriqués en petites quantités, à la main, en Provence, avec des ingrédients issus de cultures bio ou durables. Chacun de ces soins est pensé pour minimiser son impact environnemental » explique Talents des cités dans un communiqué.

Quant à Serge Videau, il a été sélectionné pour son projet « Narcofilm Production », qui propose des services de tournage, réalisation, montage et diffusion d’oeuvres audiovisuelles. L’entreprise souhaite se développer et créer une nouvelle chaîne TV nationale de référence qui diffusera des programmes télévisuels 24h sur 24, 7 jours sur 7.