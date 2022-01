Share on Facebook

Après septembre et décembre 2021, nous voici à l’aube d’une troisième crise des poubelles dans la métropole Aix-Marseille. Comme le laissait présager le préavis de grève déposé début janvier par Force ouvrière (FO), syndicat majoritaire des agents de la collecte, le ramassage des ordures ménagères est interrompu à partir de ce mercredi matin sur tout le territoire métropolitain. La reprise de la grève a été votée mardi 18 janvier au soir, à l’occasion d’une assemblée générale des agents organisée par FO au garage Rabatau (10e). « Un nouveau conflit qui n’aurait jamais dû voir le jour », regrette Patrick Rué, délégué syndical FO, dans un communiqué.

À droite de l’image, Patrick Rué, patron des FO territoriaux (Crédit : Patrick Rué)

Tout juste condamné par les prud’hommes pour licenciements abusifs en tant que dirigeant de la mutuelle Marseille métropole (MMM), comme le révèle ce matin Marsactu, Patrick Rué dénonce une « Métropole irresponsable ». Selon lui, l’institution présidée par Martine Vassal ne respecte pas les accords obtenus avec les syndicats au sortir de la dernière crise, le 20 décembre dernier. À cette date, les agents FO votaient une reprise du travail, quelques jours seulement après une réquisition de 249 grévistes imposée par l’État. Patrick Rué soutient aujourd’hui que rien n’a été signé en décembre avec Yves Moraine, vice-président en charge du dossier à la Métropole.

On a besoin d’un médiateur, mais on a affaire à des menteurs. Patrick Rué, mercredi 19 janvier sur BFM Marseille Provence

Niveau revendications, il n’est plus question d’une réduction du temps de travail. Mais plutôt de renforcer la protection des agents de la collecte dans un contexte de crise sanitaire, et de revoir le système de prime par dimanche et par jour férié travaillé.

Les élections professionnelles de la fonction publique approchent

Une nouvelle fois invité sur le plateau de BFM Marseille Provence ce mercredi matin, Patrick Rué est très actif sur le plan médiatique. Le patron de FO bénéficie d’un temps de parole non négligeable à l’aube d’une année importante pour la fonction publique. Les prochaines élections professionnelles se tiendront en effet le 8 décembre 2022.

