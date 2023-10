C’est l’avant dernier conseil municipal avant la fin de l’année : 180 rapports seront portés vendredi 20 octobre aux voix dans l’hémicycle Bargemon de Marseille. Près de la moitié des délibérations concerne l’attribution de subvention aux associations, l’autre moitié est découpée entre la politique de logement, les piscines, la présentation de la feuille de route économique et les orientations budgétaires.

Plusieurs mesures ont découlé des États généraux du logement de Marseille, les 28 et 29 novembre 2022, en présence du ministre du logement de l’époque Olivier Klein. L’adjoint au logement de la Ville de Marseille, Patrick Amico, abordera plusieurs engagements, dont l’accélération de la production de logements pour atteindre 4 500 logements produits chaque année à Marseille comme l’a fixé le plan local de l’habitat (PLH) de la Métropole Aix-Marseille. « Actuellement 2 000 permis de construire de logement sont en cours d’instruction dont 49% de logements sociaux », précise Éric Méry, le conseil municipal spécial à l’urbanisme qui remplace Mathilde Chaboche depuis mai dernier.

Encadrement des loyers et des locations de courtes durées

Autre engagement phare résultant de ces deux jours de réunion : mener une politique d’encadrement des loyers. Or, l’État n’a pas encore publié le décret pour faire appliquer un prix de référence en fonction des quartiers, empêchant la ville d’entamer cette politique. Patrick Amico compte de fait rappeler cet engagement pour accélérer la publication de ce décret.

Éric Méry et Patrick Amico (Crédit : MG)

Comme Patrick Amico l’évoque depuis quelques mois, la Ville de Marseille tient également à mieux réguler les locations de courtes durées via des plateformes comme Airbnb. Entre 2021 et 2022, le nombre d’annonces de meublés touristiques a augmenté de 23% en passant de 9 600 à 11 800 annonces. Et la fraude avec. « Une brigade spécifique de cinq personnes a été mise en place pour vérifier les annonces. Nous avons détecté 1 500 annonces frauduleuses », fronce des sourcils l’adjoint.

La feuille de route économique de la Ville

Nouvel outil de la Ville, la feuille de route économique « très ambitieuse » sera également présentée par Laurent Lhardit, l’adjoint à l’économie, pour « donner de la visibilité à l’action municipale. » Ce document prévoit de favoriser la création d’emplois à Marseille et consolider les filières maritimes, le cinéma et le bâtiment. Le tourisme durable aura aussi une feuille de route spécifique puisque Laurent Lhardit est par ailleurs président délégué de l’Office du tourisme de Marseille depuis janvier 2023.

« Nous avons passé des accords avec les agences économiques », assure l’adjoint en se référant à Rising Sud et Provence Promotion. Ce partenariat vise à dégager du foncier économique pour favoriser l’installation d’entreprises en ville. « 50 entreprises voulaient s’installer ici, ce qui représentaient 3 000 emplois, mais elles n’ont pas pu le faire faute de foncier », admet Laurent Lhardit qui travaille, avec la Métropole, à cartographier les baux disponibles bien qu’ils subissent « une forte rétention des propriétaires » en vue des gros chantiers de transports en cours.

Accélérer la création de piscines à Marseille

La majorité municipale portera également un projet de création d’une piscine municipale dans le 3e arrondissement, dans le quartier Félix-Pyat. La délibération propose une convention de réalisation, de financement et de remise d’ouvrage entre Euromediterranée et la Ville de Marseille.

En mars 2022, l’association Les libres nageurs avait mené une opération pour réclamer une piscine aux pieds du Mucem (crédit : archives Gomet’)

Le projet de la piscine de Mucem, qui a été décalé une première fois l’année dernière, reviendra également sur la table. Hervé Menchon, l’adjoint à la mer et au littoral, présentera l’opération d’aménagement de la darse Est du J4, en face du Mucem, pour y faire un bassin de nage en centre-ville. Le budget de 1,8 million d’euros du projet étalé sur quatre ans est également soumis au vote.

Création d’une école des porte-drapeaux

La Ville tient aussi à mettre l’accent sur sa politique mémorielle. C’est pourquoi Lisette Narducci est présente pour annoncer la création d’une école des porte-drapeaux pour inclure les jeunes dans les commémorations officielles. « On accueille déjà des enfants de 8 à 1é ans tous les mercredis après-midi et on est surprise de l’intérêt de ces enfants », assure l’adjointe aux familles et aux anciens combattants de Marseille. Douze jeunes seront formés dans cette école dont l’ouverture doit encore être votée au conseil demain.

Lien utile :



> [Exclusif] Piscine du Mucem : la Ville de Marseille se dote d’une assistance à maîtrise d’ouvrage