C’est une consécration le 20 mars pour les restaurants primés du prestigieux Guide Michelin. Dans le Sud, « La Villa Madie » de Marielle et Dimitri Droisneau à Cassis décroche trois étoiles et « Une table au Sud » de Ludovic Turac sur le Vieux-Port de Marseille récupère son étoile.

« Les étoiles, on vit très bien sans, mais beaucoup mieux avec ». Cette citation du célèbre chef français Alain Ducasse illustre la valeur et le prestige que l’on confère au Guide Michelin depuis deux siècles. Cette année, le jury a sélectionné deux restaurants pour la distinction ultime. La table du chef Arnaud Donckele à Paris « Plénitude – cheval Blanc Paris » et « La Villa Madie » à Cassis de Dimitri et Marielle Droisneau ont brillamment remporté leurs trois étoiles. Le couple a impressionné le jury avec l’entremet de crevette carabineros sur tartelette de fruits rouges. Le site Michelin écrit : « L’utilisation remarquable des agrumes (la Méditerranée, toujours !), des herbes et des plantes, aromatiques et sauvages, terrestres et marines, apporte des notes de fraîcheur et d’acidité, tout au long d’un repas aérien, cohérent et équilibré, riche en émotions. »

La Villa Madie (Crédit : Villa Madie)

Parmi les 627 restaurants étoilés, seulement 31 ont le privilège d’afficher « trois étoiles ». Et la Provence est bien servie. Huit grands restaurants font rayonner le territoire à l’instar des tables marseillaises « Le Petit Nice » de Gérald Passédat sur la Corniche Kennedy qu’on ne présente plus et « AM par Alexandre Mazzia » couronnée en 2021. Les Baux-de-Provence se targuent aussi de profiter du prestige de « L’Oustau de Baumanière » du chef Glenn Viel.

Guide Michelin : six tables reçoivent deux étoiles

Six nouvelles tables complètent l’éventail de saveurs des 68 double étoilés en France. La distinction revient au « Lalique » à Bommes (33), le restaurant du chef Jérôme Schilling installé dans un jolie château au cœur du vignoble Lafaurie-Peyraguey. A ses côtés, Nîmes voit son restaurant « Duende » être récompensé tout comme le « Blue Ray » à Monaco. La capitale compte également trois nouveaux restaurants : le « Palais Royal Restaurant » (1er), la « Table – Bruno Verjus » (12e) et « L’oiseau Blanc » dans le 16e arrondissement.

Ludovic Turac retrouve son étoile

Les 522 restaurants d’une étoile tapissent désormais la France, dont 42 tables viennent pimenter le tableau pour 2022 (voir les noms ci-dessous). A Marseille, Ludovic Turac le chef et propriétaire de « Une table au Sud » sur le Vieux-Port peut souffler. Après la perte de son étoile en 2021, le jeune chef de 33 ans s’est offert un « Passeport » (menu proposé au jury) pour la réussite. Formé aux côtés de deux grands noms de la cuisine Guy Savoy et Lionel Lévy, Ludovic Turac ne cesse de se réinventer en revendiquant toutes les saveurs méditerranéennes. C’est donc avec des étoiles dans les yeux que le chef bâtira 2022.

Ludovic Turac, chef d’une Table au Sud (Crédit : Une table au Sud)

Les restaurants ayant remporté une étoile Michelin



Le Gavrinis, Baden (56)

Restaurant Hostellerie Cèdre & Spa, Beaune (21)

L’Alter-Native, Béziers (34)

La Rotonde – Hôtel du Palais, Biarritz (64)

La Table d’Asten, Binic (22)

Maison Nouvelle, Bordeaux (33)

Auberge du Vert Mont, Boeschepe (59)

La Bastide de Capelongue, Bonnieux (84)

L’Embrun, Brest (29)

Château de Beaulieu – Chistophe Dufossé, Busnes (62)

Le Favori – Les Sources de Cheverny, Cheverny (41)

Ekaitza, Ciboure (64)

Sylvestre Wahid – Les Grandes Alpes, Courchevel (73)

Origine, Dijon (21)

Le 1862 – Les Glycines, Les Eyzies-de-Tayac (24)

Le 1825 – La Table gastronomique, Gesté (49)

Le Kléber – La Maison Bonnet, Grane (26)

Sources, Lorient (56)

Une Table au Sud, Marseille (13)

La Dame de Pic – Le 1920, Megève (74)

Jardin des Sens, Montpellier (34)

La Chabotterie, Montréverd (85)

La Maison dans le Parc, Nancy (54)

Granite, Paris 1er

Auberge Nicolas Flamel, Paris 3e

Ogata, Paris 3e

AT, Paris 5e

Contraste, Paris 8e

Il Carpaccio, Paris 8e

Jean Imbert au Plaza Athénée, Paris 8e

FIEF, Paris 11e

Bellefeuille – Saint James Paris, Paris 16e

Don Juan II, Paris 16e

Substance, Paris 16e

Sushi Shunei, Paris 18e

Hélène Darroze à Villa La Coste, Le Puy-Sainte-Réparade (13)

Ceto, Roquebrune-Cap-Martin (06)

Les Belles Perdrix de Troplong Mondot, Saint-Émilion (33)

Ronan Kervarrec – Le Saison, Saint-Grégoire (35)

La Tête en l’Air, Vannes (56)

Le Grand Contrôle, Versailles (78)



