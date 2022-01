Depuis le départ à la retraite de Didier Raoult, l’institut hospitalo-universitaire (IHU) Méditerranée Infection est comme un navire sans capitaine. Alors que l’on apprenait en novembre dernier la désignation de Louis Schweitzer à la tête du comité de recherche visant à recruter un successeur au sulfureux scientifique, un appel à candidature vient officiellement d’être lancé le 18 janvier. Le prochain directeur général de l’IHU prendra ses fonctions « entre le 30 septembre et le 31 décembre 2022 », précise le communiqué, écrit en anglais. Au vu des nombreux critères de sélection, c’est une pointure scientifique et humaine que recherche le comité de recherche présidé par Louis Schweitzer.

La composition du comité de recherche chargé de recruter le successeur de Didier Raoult (crédit : IHU)

Un critère détonne parmi les autres, dans la mesure où il n’appelle pas à des capacités intellectuelles ou scientifiques : en effet, il est explicitement précisé que « le candidat doit jouir d’une réputation impeccable pour avoir des compétences interpersonnelles et administratives efficaces ». Une mention qui n’est pas sans contraster avec le caractère de l’ex directeur de l’IHU. L’Institut hospitalo-universitaire marque ainsi sa volonté d’en finir avec les polémiques, bien que Didier Raoult reste à la tête de l’institut jusqu’à l’été prochain.

Une excellence scientifique et une forte capacité à diriger

Celui-ci détaille la liste des compétences à accumuler pour briguer le poste : « le candidat doit être un éminent chercheur aux accomplissements spectaculaires dans les domaines de l’infectiologie, des maladies, de l’immunologie, la microbiologie et/ou virologie », avec de préférence « un intérêt pour les infections tropicales », avoir une connaissance approfondie des systèmes administratifs médicaux « en France et ailleurs » et être bilingue.

En plus de capacités scientifique, le candidat doit posséder des capacités de leadership, par exemple avoir déjà dirigé des travaux biomédicaux, à la tête d’un laboratoire, ou avoir déjà managé un institut ou un département de recherche. En effet, les fonctions de directeur de l’IHU impliquent de gérer les opérations de l’institut , sur le plan financier, personnel et stratégique. Il sera amené à dialoguer avec les politiques locaux et nationaux, partenaires ou institutions. Enfin, le futur directeur doit être capable de « fédérer l’IHU autour d’un projet commun et une vision audacieuse ». Les candidats intéressés ont jusqu’au 31 mai pour postuler (voir appel à candidature en document source).

Document source : l’appel à candidature pour la direction de l’IHU

