A quelques kilomètres de Marseille, Aubagne aussi veut être un carrefour au croisement des cultures méditerranéennes. C’est pourquoi le conservatoire de la ville accueille depuis 2015 l’Institut international des musiques du monde (IIMM). Danse, chant, musique … Pionnier dans ce domaine, l’IIMM a vocation à enseigner tout type d’art étranger, du bandonéon argentin au Khatak, danse classique indienne, en faisant venir des professeurs spécialisés des quatre coins de monde. Après l’avoir repoussée plusieurs fois en raison du covid-19, l’IIMM organisera enfin sa toute première remise des diplômes au théâtre Comoedia d’Aubagne, vendredi 7 janvier à 19h.

Avec un parrain de choix pour cette année : le jazzman André Manoukian – qui sera par ailleurs en concert le lendemain, également au théâtre Comoedia. Une vingtaine de lauréats issus de divers cursus – chants bulgares, guitare chinoise, musique grecque … – recevront leur diplôme ce vendredi 7 janvier. La soirée se clôturera par un spectacle organisé par les étudiants de l’IIMM, placé sous le thème de l’Argentine, qui rendra hommage à Olivier Giscard d’Estaing, frère de l’ancien président, et président honoraire de l’IIMM décédé en septembre 2021.

A ce jour, plus de cent étudiants français et étrangers suivent les cours à l’IIMM et sont répartis en douze formations certifiantes et diplômantes, ouvertes dès 10 ans. L’Institut accueille aussi des master-class ouvertes à tous, qui ont attiré près de 500 personnes depuis 2015. « Mon rêve, c’était de voir de voir des contrebasses se mêler à des cithares chinoises, des ouds (instrument à cordes utilisé dans les pays arabes, ndlr) … », se souvient Margaret Piu-Dechenaux, fondatrice de l’IIMM, à l’occasion d’une conférence de presse pour présenter l’événement, mardi 4 janvier.

Cours de musiques anciennes chinoises et de Gu Zheng à l’IIMM (crédit : IIMM via twitter )

Un partenariat avec les conservatoires de Marseille et d’Aubagne

Fondé en 2015, l’Institut international de musiques internationales a fait le choix de s’implanter à Aubagne. « Je souhaitais un endroit qui corresponde à mon envie d’inscrire ce projet dans les études supérieures et qui soit bien desservi pour permettre aux étudiants et professeurs étrangers de s’orienter facilement », relate la directrice de l’IIMM. Or, « à Aubagne, nous souhaitons être la troisième ville étudiante du territoire, après Marseille et Aix », souligne Philippe Amy, adjoint à la culture.

L’IIMM est également partenaire depuis sa création avec le Conservatoire régional Pierre Barbizet, situé à Marseille (1er). Cependant, à l’époque, « la place manquait pour accueillir l’IIMM au sein du bâtiment bâti par Esperandieu, et l’ancienne majorité municipale n’y était pas forcément favorable … » confie Nicolas Journot, directeur adjoint du conservatoire de Marseille. Néanmoins, le conservatoire décerne les certificats et diplômes d’études musicales de l’Institut, ce dernier n’étant pas seul habilité par le ministère de la Culture à les délivrer. Le partenariat permet par ailleurs aux deux institutions d’être complémentaires : « Les étudiants de l’IIMM doivent suivre des cours au conservatoire et les étudiants du conservatoire peuvent suivre des enseignements de l’IIMM », poursuit Nicolas Journot. De son côté, le conservatoire d’Aubagne, qui abrite l’Institut, décerne les brevets d’études musicales de ce dernier.

Pour l’heure, l’IIMM vit des financements apportés par la Ville d’Aubagne et le Département. Sa directrice envisage cependant de futurs partenariats, notamment avec la Région Sud ou encore l’université d’Aix-Marseille afin de permettre aux étudiants diplômés d’aller vers l’enseignement.

