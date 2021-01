Comme pressenti depuis l’arrivée à la mairie de Marseille de Benoît Payan, Arnaud Drouot est depuis ce lundi 4 janvier le nouveau directeur de cabinet de la Ville. Il remplace Christophe Pierrel seulement six mois après sa nomination auprès de Michèle Rubirola. L’information annoncée par la Provence et La Marseillaise mardi 5 janvier a été confirmée à Gomet’ par le service presse de la mairie.



Lors de l’élection du nouveau maire le 21 décembre dernier, celui qui était jusqu’alors en charge du bataillon des Marins-Pompiers et des relations internationales ne figurait plus parmi la liste des adjoints. Cette absence laissait penser à un transfert vers un poste plus stratégique pour le compagnon de route de Benoît Payan. Il siègera donc tout près du nouveau maire dans l’hémicycle municipal pour diriger son cabinet.

Benoît Payan vient d’être élu maire de Marseille. Il salue Arnaud Drouot (à gauche) qui l’applaudit (Crédit Gomet’/JY Delattre).

Un fidèle collaborateur de Benoît Payan

A 32 ans, Arnaud Drouot est un militant socialiste de la première heure et le plus proche collaborateur de Benoit Payan pendant sa présidence du groupe socialiste d’opposition au conseil municipal de 2015 à 2020. Titulaire d’un master en ingénierie politique de Sciences Po Aix, il a débuté sa carrière avec la campagne de présidentielle de François Hollande et a été chef de cabinet adjoint au ministère des solidarités et de la santé, auprès de Marie-Arlette Carlotti, sous le gouvernement de Jean-Marc Ayrault jusqu’en 2014. A l’époque, le directeur de cabinet n’était autre que Christophe Pierrel à qui il succède aujourd’hui à Marseille, tandis que le conseiller spécial de la ministre était… Benoît Payan.

