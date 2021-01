Benoit Payan, maire de Marseille, s’est exprimé lundi 4 janvier dans la matinale de la radio locale France Bleu Provence au sujet des dossiers prioritaires de la ville. Il revient sur le début de la campagne de vaccination en France et dans la Région Sud à l’aube de cette année 2021.



« Marseille souffre » mais Marseille doit « être relevée » selon les mots de l’élu. Les critiques de l’opposition à son encontre le 21 décembre 2020, lors de son élection au fauteuil de maire, semblent l’indifférer. Ce qu’il veut c’est « se tourner vers l’avenir » avec cette « lourde responsabilité » qui lui incombe. ll évoque trois dossiers majeurs dont la Covid-19, les écoles et les logements à Marseille.

Des centres de vaccination à Marseille

Deuxième ville de France, Marseille a été l’une des villes « où on a le plus testé » notamment « grâce au travail des marins-pompiers » et « aux batteries de tests » largement disponibles dans toute la ville. Comme pour les tests, Benoît Payan souhaite « faire vacciner sur tout le territoire » et ne pas isoler « ceux qui n’ont pas accès à la médecine » dans certains quartiers de la ville. Néanmoins, il spécifie : « certains centres seront d’importance et d’autres seront plus petits ».

Par ailleurs, l’homme à la tête du Printemps Marseillais alerte sur la lenteur de la vaccination en France par rapport à l’Allemagne. Selon lui, « le gouvernement doit se mettre au travail » car la France compte seulement 516 vaccinations contre 200 000 en Allemagne et… « ça ne vas pas ! ». En rassurant les auditeurs, Benoît Payan ajoute pour autant « qu’ici, à Marseille, on sera prêts ».

Début d’un cycle de discussions sur les écoles

Laissées « dans un état catastrophique » par l’équipe de Jean-Claude Gaudin, la situation des écoles est urgente pour le nouveau maire. Le maire annonce organiser dès demain, mardi 5 décembre 2021, un cycle de discussions avec les adjoints, les organisations syndicales et les personnes des écoles « pour recevoir les enfants de manière correcte » – notamment dans les cantines ayant fait les frais de mouvements récents de grèves. Benoît Payan ajoute que « des centaines de travaux » ont déjà été entrepris depuis six mois et que plusieurs centaines d’autres seront programmés dès janvier 2021.

Suite aux effondrements de la rue d’Aubagne en novembre 2018, la question des logements insalubres à Marseille est placée aussi en tête des priorités. Le bailleur social municipal Marseille Habitat est actuellement visé par une procédure pour homicides et blessures involontaires et de mise en danger délibérée. Audrey Gatian, adjointe au maire en charge de la politique de la Ville et des mobilités et présidente de Marseille Habitat ainsi que Patrick Amico, adjoint en charge de la lutte contre l’habitat indigne, sont toujours mobilisés sur ce dossier.

