Hosman, néo-agence immobilière marseillaise, analyse chaque mois le marché immobilier de la ville en comparant les prix des biens pratiqués sur le marché (annonces sur les sites réservés aux professionnels) avec les prix relevés par les notaires (ventes réelles).

Au mois de mai, elle constate une légère hausse des prix de l’immobilier dans la cité phocéenne, après une baisse ces derniers mois : on observe une hausse de moyenne de 1,3% par rapport à mai. L’indice de tension immobilière (nombre d’acheteurs sur nombre de biens à vendre) s’établit à 18%, contre 13% le mois dernier. La demande étant plus importante que l’offre, la concurrence entre les acheteurs s’accroit, ce qui augmente la rareté et donc le prix des biens.

Crédit : Hosman

Les 4e et 6e en tête des hausses

Cependant, cette augmentation n’est pas uniforme sur toute la ville : les 4e et 6e arrondissements sont les plus touchés. Dans le 4e arrondissement, le mètre carré se vend 2 958 euros en mai, tandis qu’il se négociait 2 789 € en avril, soit une augmentation de 6,07%. De la même manière, dans le 6e arrondissement, le mètre carré coûte 3 903 € en mai, contre 3 744 € en avril, soit une augmentation de 4,25%. La disparité réside aussi dans type de bien : par exemple, les maisons avec extérieur enregistrent une hausse plus importante.

Au-delà de leur évolution, Marseille est une ville avec une disparité de prix importante entre les arrondissements. Le prix moyen au mètre carré est de 3 399 € sur l’ensemble de la ville. Le 3earrondissement est celui où les prix sont les plus bas avec 1 993 €/ m2. Suivent ensuite le 15earrondissement (2 268 €/m2, et le 14e arrondissement (2 272 €/m2). Au contraire, le plus cher est le 7earrondissement, où le prix du mètre carré atteint 5 271 €. Les 6e et 8e arrondissements présentent aussi des prix élevés : dans le 6e, le prix du mètre carré est de 3 903 € et dans le 8e, de 4 802 €.

Source : Hosman

Les taux d’emprunt immobilier augmentant de pair avec l’inflation, des conséquences sont à prévoir sur les projets d’achats de beaucoup de ménages, ce qui risque impacter le marché sur l’ensemble de la ville.

