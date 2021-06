À l’occasion de la publication de notre supplément trimestriel spécial Mécénat, Gomet’ organise un nouveau grand débat vendredi 25 juin de 11h à 12h via Zoom.

Le mécénat est par essence un don gratuit, mais il rapporte à l’entreprise. Les nouveaux mécènes utilisent le don pour renforcer la narration de l’entreprise, pour que sa raison d’être s’incarne et que les salariés, les clients, les partenaires s’y associent.



Le mécénat n’est plus, ou il est moins, une affaire individuelle, il est un levain pour la communauté qui se crée entre l’artiste, l’association de solidarité, de santé, ou humanitaire, les salariés et les clients. Comment le mécénat peut-il rassembler autour du bien commun ?

Pour éclairer ce sujet, nous réunissons Matthieu Capuono, président et associé expert-comptable de Crowe-Ficorec, Laurent Choukroun, directeur général de Synergie Family, start-up associative qui oeuvre à développer l’estime de soi, le lien social et l’épanouissement personnel au sein de L’Épopée, Catherine Gineste déléguée régionale d’Admical Grand Sud, association qui soutient et développe les actions de mécénat partout en France, Gilles Martin-Gilis, directeur du service développement et mobilisation au sein du Geres (Group for the Environment, Renewable Energy and Solidarity), ONG qui a pour mission d’améliorer les conditions de vie et lutter contre le changement climatique et David Sussman, fondateur et président de Pure Ocean, fonds de dotation pour la protection de la biodiversité et des écosystèmes marins.

Pour participer à ce débat et le suivre en direct via zoom

