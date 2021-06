A la suite du retrait de la liste du Rassemblement écologique et social de Jean-Laurent Félizia, le candidat aux régionales Renaud Muselier promet la création d’un « un comité représentatif du Rassemblement écologique et social » à la Région s’il est élu, a-t-il annoncé ce mercredi à l’occasion d’une conférence de presse. Ce comité devrait comporter une vingtaine de membres qui disposera de trois prérogatives : il pourra se réunir proposer pendant chaque assemblée plénière et permanente deux délibérations, un vœu et une motion, qui seront ensuite débattus ; chaque début d’année, un membre du comité aura la possibilité d’intervenir en assemblée plénière pour présenter un discours de politique générale ; il sera reçu de façon régulière par le président de Région pour avancer sur les dossiers en cours et maintenir « un dialogue républicain permanent »

Régionales : « Pas le même scénario qu’en 2015 » promet Muselier

Le scénario rappelle celui des élections régionales de 2015, au cours desquelles le candidat de la gauche Christophe Castaner s’était retiré pour faire barrage au RN. Alors candidat Les Républicains, Christian Estrosi avait proposé la création d’un « conseil territorial ». Pourtant Muselier se défend de reproduire ce scénario : « On ne recommence pas ce que nous avons fait en 2015, avec des règles de pondération par département et famille politique, ce qui était impossible à établir et n’avait pas fonctionné. Les neuf formations autour de ce rassemblement y seront représentées », a promis le président sortant de la Région Sud. A l’époque, le « conseil territorial », composé de 150 membres, s’était réuni deux fois seulement avant de disparaître en 2017, lorsque Renaud Muselier a repris la tête de la Région.

