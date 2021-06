L’abstentionnisme des élections des régionales et des départementales en 2021 atteint l’un des plus gros records de la Vème République. En effet, 68% de l’électorat français s’est abstenu, dont 87% des jeunes de 18 à 25 ans. Alexis Massart, directeur d’Espol à l’Université catholique de Lille, spécialiste de l’étude des partis politiques, de la droite et du centre, donne des pistes de réponses.

Que pensez-vous du fort taux d’abstention au niveau national? Que cela révèle-t-il de l’électorat français ?

Alexis Massart : Le taux d’abstention peut révéler plusieurs choses : tout d’abord, une crise social avec les gilets jaunes mais aussi une crise sanitaire qui font face à une crise démocratique. De plus, ce cas est un record absolu. Les deux tiers des électeurs ne se sont pas déplacés. Mais nous ne pouvons pas le justifier par une explication conjoncturelle comme la fête des pères, le premier jour de déconfinement, la fin du couvre-feu… L’abstention est un phénomène ancien qui s’accentue. Elle démarre en 1980 avec un décrochage entre le politique et le citoyen. Le phénomène débute sans arriver à ce stade. Pour moi, la classe politique est responsable mais pas forcément le pouvoir et le gouvernement en place, mais aussi les gouvernements qui se sont succédés depuis les années 80. De plus, l’électorat Rassemblement National (RN) se banalise avec son côté protestataire et sa stratégie de dédiabolisation. Mais, l’abstention touche tous les candidats et leurs résultats.

De plus, l’absence de réelle campagne électorale et les élections présidentielles dix mois après les régionales et les départementales ne facilitent pas la chose. Cela n’a pas aidé la communication avec les électeurs surtout sur les pouvoirs de la région et des départements (par exemple la sécurité n’est pas une compétence de la région, il y a ici une dimension nationale de présidentialisation).

Que cela peut-il révéler du vote en général ? L’élection démocratique est-elle démodée ?

A.M : Je ne dirai pas démodée mais il doit y avoir une réflexion sur le fonctionnement de la démocratie et de ses outils. Une piste à explorer, par exemple, est la démocratie numérique, mais qui ne touche pas au mouvement électoral, qui touche seulement à la création d’outils. Il faudrait qu’il y est la création d’un propre réseau pour rétablir un lien. Il faudrait envisager une modalité d’élection autre que celle que l’on connaît comme le vote par correspondance. Il faut multiplier les moyens de vote et ne pas résumer le vote au jour de l’élection. Macron, en 2017 avait parlé de la « French Tech”. Si nous avons des pépites numériques pourquoi ne pas les utiliser pour la sécurité du vote ?

Comment les institutions peuvent-elle se relever de l’abstention?

A.M : Récemment, il y a eu une réforme institutionnelle, c’est-à-dire une clarification des institutions mais il existe encore une multiplication des institutions. Il y a donc un millefeuille institutionnel pas suffisamment lisible. De plus, la vie politique est en train de se scinder en France comme on peut le voir avec les élections : le duel Macron-Le Pen ne tient pas et ce sont eux qui ne sont pas réélus pour le deuxième tour.

Les élus peuvent-ils être encore légitimes ?

A.M : Par définition, ils sont légitimes. Mais leur légitimité est fragilisée car la mobilisation est moins forte. De plus, il faut remettre dans le contexte car ce ne sont « que » des élections régionales et départementales et pas celle phare comme l’élection présidentielle.

Comment faire pour faire revenir l’électorat au bureau de vote?

A.M : Il faudrait réfléchir à clarifier les choses. Il faut une nouvelle dynamique de communication et plus d’explication qui doivent être comprises par l’électorat. Or, ce n’est pas du tout ce qu’on le fait : on fait davantage de communication et moins d’explications.

Qui boycottent les élections ?

A.M : Globalement tout le monde, mais ceux qui se sont le plus mobilisés sont les personnes âgées et la droite traditionnelle. La nouveauté sont les cadres qui pour 60% d’entre eux se sont abstenus. Les classes qui se sont le moins mobilisés sont la classe défavorisée et 80% des jeunes.

Que pensez-vous du vote électronique ? Doit-on faire évoluer les techniques de vote ?

A.M : Le vote électronique est clairement l’une des pistes, mais cela n’est pas une réponse absolue. Il faut une réflexion globale sur une palette d’outils. Cela est inévitable car on fait déjà des déclarations d’impôts ou Pôle emploi en ligne.

Quid de la prise en compte du vote blanc ? Et de l’insertion de plus de proportionnelle ?

A.M : Le vote blanc est comptabilisé mais pas intégré aux pouvoirs politiques. Cela serait un problème pour les règles électorales.

La proportionnelle se fait déjà pour les régionales et pour les législatives mais cela n’est pas la réponse absolue. Son positionnement politique est du côté de la gauche.