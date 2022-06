A l’aube d’une séance plénière qui promet d’être fortement politique, le président de la Région Sud, Renaud Muselier, se livre à une analyse de la situation post-élections législatives.

Lorsqu’on est président de la Région Sud, ex-ministre et surtout ex-député on a forcément un point de vue avisé au lendemain d’élections législatives. Renaud Muselier, qui se dit affranchi de tout parti depuis qu’il a quitté Les Républicains, porte pour sa part un regard inquiet sur la situation politique du pays : « Le pays risque de devenir ingouvernable », lâche-t-il, le front plissé, lorsqu’on l’interroge. Une situation qui conforte le président de Région dans sa stratégie d’alliances avec d’autres listes (LREM, Rassemblement de la gauche et des écologistes) pendant l’entre-deux tours des élections régionales de 2021, qui lui ont permis de rempiler pour un second mandat face au candidat RN Thierry Mariani. « Pour gagner, il faut additionner », martèle-t-il.

Il réagit également à l’allocution du président de la République ce mercredi 22 juin : « J’ai trouvé cette intervention habile. Il fait clairement son acte de contrition », estime Renaud Muselier. Et d’ajouter : « Les Français sont incroyables. Ils élisent un président de la République et le désavouent deux mois plus tard. » Sur un scénario de gouvernement d’union nationale, composé de plusieurs partis politiques, Renaud Muselier préfère s’abstenir de commenter. Contrant d’éventuelles rumeurs, il réitère son refus de rejoindre le gouvernement : « Je souhaite bien du plaisir aux ministres, qui vont devoir s’exprimer devant l’hémicycle, composé de haineux du RN. C’est toute la difficulté d’Emmanuel Macron : trouver des personnes capables de relever ce défi. Soit vous pouvez faire du débauchage individuel auprès des députés de l’opposition modérée, soit vous avez des accords sur des dossiers au cas par cas », analyse-t-il. Il n’exclut toutefois pas l’hypothèse d’un dissolution de l’Assemblée par la volonté du chef de l’Etat.

Dix députés RN dans les rangs de l’opposition régionale

Au niveau régional, c’est le Rassemblement national qui détient désormais le plus de députés, avec 21 élus, contre 11 à la majorité présidentielle Ensemble !. Ce vendredi 24 juin, le président de Région devra composer avec un groupe d’opposition RN plus fort que jamais : sur la trentaine d’élus que comptent les rangs du groupe Rassemblement national, dix ont été élus députés parmi les conseillers régionaux d’opposition. C’est notamment le cas de Franck Allisio, élu à la place du LR Eric Diard – ce dernier par ailleurs soutenu par Renaud Muselier – sur la 12e circonscription. Pour l’heure, nul ne sait si le nouveau député RN quittera sa fonction au sein du conseil régional pour se consacrer à son mandat. Un point presse de l’intéressé est prévu demain durant l’assemblée plénière. Dans un communiqué, le président du groupe régional Thierry Mariani annonce toutefois laisser sa place de président à Franck Allisio pour se dédier à son rôle de député européen, ce qui suppose qu’il continuera à siéger à la Région.

Du côté de la majorité régionale, en revanche, seule Sabrina Agresti-Roubache dispose à présent de la double-casquette d’élue régionale et parlementaire, après son élection dans la 1ère circonscription des Bouches-du-Rhône face au Rassemblement national. Elle devrait d’ailleurs quitter sa fonction de vice-présidente régionale.

📣 Dix de nos conseillers régionaux élus députés !



À l’Assemblée nationale, vous pouvez leur faire confiance pour défendre les Français face aux macronistes et aux islamo-gauchistes 💪



Vos nouveaux députés sont (par ordre alphabétique) : pic.twitter.com/DXIzpGuBls — Rassemblement National PACA (@rn_paca) June 20, 2022

En amont des possibles conflits politiques qui pourraient animer la séance de ce vendredi, compte tenu du timing rapproché avec les élections, Renaud Muselier entend « amener l’apaisement » au sein de l’hémicycle. Le président de Région espère que la députation élèvera le niveau de ses adversaires. Lui même dit « appeler les [siens] à grandir » également. Exercice en conditions réelles ce vendredi 24 juin à partir de 9h…

