Jeudi 24 février, la Société Eau de Marseille Métropole a remis son Trophée Eau Métropole Innovation. Cet événement est organisé depuis 2016 en partenariat avec la Métropole Aix-Marseille Provence. Il a pour but de récompenser les solutions innovantes dans le domaine de l’eau, et plus spécifiquement sur la réduction des ilots de chaleur, thème de cette édition.

Pour cette troisième édition, cinq startups locales pré-selectionnées par la FrenchTech étaient en lice : Bamboo for life (Aix-en-Provence), Vertuo (Paris), Agrove (Aix-en-Provence), In the Air (Marseille) et Urban Canopée (Noisy-le-Grand).

Agrove et Urban Canopée primées

C’est la startup aixoise Agrove qui a remporté le prix du jury (7500€) pour son système connecté favorisant l’agriculture urbaine. Grâce à un réseau de capteurs, les données agro-climatiques sont collectées et transmises à l’utilisateur via une application pour permettre de faciliter le développement de l’agriculture urbaine.

Le prix « Coup de coeur du public » a été remis à l’entreprise Urban Canopée (2500€) : fondée en région parisienne par des ingénieurs de l’école des Ponts, elle met au point des structures en forme de corolles sur lesquelles se greffe de la végétation, afin d’apporter de la fraîcheur dans les villes où il n’est pas possible de planter en terre. Les prix ont été remis par le maire de Venelles Arnaud Mercier, également conseiller délégué à l’innovation de la Métropole Aix-Marseille-Provence, et par Sandrine Motte, directrice générale du Groupe des Eaux de Marseille.

