Share on Facebook

Share on Twitter

Le monde d’après veut rattraper son retard sur le monde d’avant… Voir aller plus loin ! Ryanair, la compagnie aérienne low cost d’Europe basée en Irlande, a annoncé jeudi 10 mars depuis l’hôtel Intercontinental à Marseille, un très important programme de vols pour l’été 2022. Il s’agit même selon la compagnie du « plus important jamais réalisé à Marseille » avec un avion basé supplémentaire pour l’été 2022 soit un investissement supplémentaire de « 100 millions de dollars » (environ 91 millions d’euros).

Le transport aérien prêt à redécoller (Crédit Gomet’/JFE)

La flotte de Ryanair basée à Marseille passera ainsi à cinq appareils, dont deux Boeing 737 8-200 Gamechanger”, qui offrent 4% de sièges supplémentaires, consomment 16% de carburant en moins et produisent 40% d’émissions sonores en moins. Ryanair qui fait état d’un investissement total à Marseille Provence de de plus de 455 millions d’euros dollars à Marseille Provence annonce 150 emplois sur place.

Sur les 69 lignes ouvertes cet été, 10 nouvelles destinations sont proposées vers Berlin, East Midlands, Lanzarote, La Rochelle, Luxembourg, Madère, Saint-Jacques de Compostelle, Shannon, Tenerife Sud et Venise. Ryanair assurera plus de 240 vols hebdomadaires pour l’été 2022, 87 de plus que l’été 2019 avant la pandémie précise Ryanair. Bon voyage !

Liens utiles :



> Le site de l’Aéroport Marseille Provence

> L’actualité de Ryanair dans nos archives