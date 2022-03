C’est officiel : deux grands parcs d’éoliennes flottantes vont être lancés en Méditerranée. Le Premier ministre confirme ce projet lundi 14 mars lors d’une visite à Port-la-Nouvelle, l’une des deux communes retenues pour accueillir le projet. « L’heure est venue de passer une étape nouvelle dans l’éolien flottant », annonce-t-il lors de son allocution aux côtés de la ministre de la Transition écologique Barbara Pompili. Le deuxième site sélectionné se situe au large de Fos-sur-Mer dans la continuité du premier projet pilote Provence Grand Large qui prévoit la mise en service de trois premières éoliennes flottantes en 2023. La concrétisation du parc dans le Golfe de Fos à plus de 22 km des côtes reste soumise aux résultats des enquêtes environnementales, notamment l’étude Migralion sur l’avifaune migratrice dans le golfe du Lion. En cas de refus des autorités environnementales, une autre zone, à 24 km au large du Roussillon, sera choisie en remplacement.

Site Eiffage de construction des éoliennes offshore sur le port de Fos-sur-Mer (Crédit Gomet’/JYD)

Deux appels à projets de 300 millions d’euros pour les ports et les industriels

Dans la foulée de la validation, Jean Castex lance les appels d’offres pour sélectionner les futurs opérateurs des deux parcs. Chacun porte sur une vingtaine d’éoliennes pour une production de 250 MW et ils pourront « être étendu dans un deuxième temps pour atteindre 750 mégawatts et couvrir 10 % de la consommation des régions Occitanie et Provence-Alpes Côte d’Azur », ajoute le Premier ministre. La mise en service est prévue pour 2030.



En plus de l’exploitation des futures fermes commerciales, l’Etat lance deux appels à manifestation d’intérêt pour le développement d’infrastructures industrielles sur les ports liées à l’éolien flottant. Ils seront ouvert dans le courant du mois de mars et les lauréats dévoilés en 2023. « Dans le cadre de France 2030, ce sont de l’ordre de 300 millions d’euros qui seront dédiés au soutien de cette industrie de l’éolien flottant, émergente innovante, vertueuse et appelée à se développer de façon massive », explique Jean Castex. Ces investissements s’inscrivent dans le programme énergétique du pays présenté par Emmanuel Macron en février. Lors d’un discours à Belfort, le président de la République se fixe l’objectif d’atteindre 40 GW de puissance avec une cinquantaine de parcs éoliens en mer à l’horizon 2050.

Le discours de Jean Castex à Port-la-Nouvelle :

EN DIRECT | Accélérer la transition écologique pour accroître notre souveraineté énergétique : suivez l’intervention de @JeanCastex depuis Port-la-Nouvelle. https://t.co/7djqfZaG14 — Gouvernement (@gouvernementFR) March 14, 2022

