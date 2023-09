Changement de saison s’accompagne d’un changement de saison ! L’occasion pour se dégourdir les jambes.

[Performance] La Renault entre au musée

Renaut 12

Mohamed El Khatib est l’artiste invité du Mucem vendredi et samedi soir. Avec son installation Renault 12, il rend hommage aux milliers de familles maghrébines qui sillonnaient la France et l’Espagne en voiture chaque été. C’est avec des habitantes et habitants de Marseille, à bord de la mythique Peugeot 504, que Mohamed El Khatib nous invite à reconsidérer le thème du retour au pays d’origine comme un patrimoine immatériel de la Méditerranée. Bar et restauration proposés par les Grandes tables sur la place d’Armes.

[Découverte] Plongez dans la foire de Marseille

Cette année la foire de Marseille, rendez-vous incontournable de la ville, est consacrée au thème de la mer pour mettre en lumière ses multiples usages, ses populations et les enjeux cruciaux liés à sa préservation. Vous aurez l’occasion de rencontrer des associations sensibilisant aux problématiques marines, de participer à des ateliers de matelotage, de tester des sports de glisse et d’assister à des démonstrations de sauvetage en mer.

La foire de Marseille (Crédit : Lina)

[Culture] Derniers jours pour l’exposition Max Ernst à l’Hôtel de Caumont d’Aix

Max Ernst (1891-1976) est un artiste érudit qui traverse le siècle des avant-gardes. Cette exposition met à l’honneur le lien étroit qu’il entretenait avec la nature, le jeu, la magie et la liberté à travers 120 oeuvres. Forêts de pierres, animaux chimères, masques incarnés ou oiseaux anthropomorphes, la beauté énigmatique et parfois même ironique des œuvres de Max Ernst nous plonge dans l’extravagance de ses mondes, magiques et libérés. Cette exposition bénéficie de prêts exceptionnels du Centre Pompidou, de la Tate, du Guggenheim Venise, du Musée Cantini, du Max Ernst Museum de Brühl et de nombreux collectionneurs privés souhaitant garder leur anonymat.

Hôtel de Caumont

3 Rue Joseph Cabassol

13100 Aix-en-Provence

[Balade] Fêtez l’automne au parc Borély !

Chaque année depuis 12 ans, la culture japonaise traditionnelle se déploie dans le parc Borély (8e) à Marseille. Cette année, profitez des démonstrations de kimonos, de la peinture sur éventail et participez à un concours de dessin et de photographie. Vous pourrez également découvrir des animations traditionnelles telles que la cérémonie du thé et la danse traditionnelle japonaise le bon odori. Un programme riche comme toujours !

Plan de la fête de l’automne

[Soleil] Flâner dans le parc du Mugel à la Ciotat

Le parc du Mugel est un jardin botanique avec des plantes, des arbres variés avec des bambous, des palmiers… La balade mène vers la mer et c’est sublime. Prolongez votre sortie en longeant la côte pour découvrir le port et la chantier naval des yatch si singulier de la ville.

Parc du Mugel (Crédit : Département 13)

