Nouvelle ouverture de capital pour Indienov. Après avoir levé deux millions d'euros depuis son lancement auprès de Bpi France, de la Région Sud et d'investisseurs privés, la start-up marseillaise (18 collaborateurs), fondée en 2020 par Gérard Leseur (ex-Altergis et ancien président national du Réseau Entreprendre), son actuel président, et le docteur ingénieur en nanotechnologies Maurice…