« Emmanuel Macron a entendu l’appel sur l’écologie » – Claire Pitollat (LREM)

Croisée à l’issue du meeting d’Emmanuel Macron, la députée LREM de la 2e circonscription Claire Pitollat se réjouit du discours prononcé : « Le président a entendu les demandes sur l’écologie et veut faire encore plus. Annoncer que le Premier ministre aura la charge de l’écologie, ainsi que la création de deux ministères dédiés, ce sont des mesures fortes ». L’élue a prévu de se représenter dans sa circonscription pour les législatives de juin mais confirme que la liste des investitures ne sera dévoilée qu’à l’issue du second tour.

« Faire bloc face au RN » – Amine Kessaci, président de l’association Conscience

Le tout jeune président de l’association Conscience, Amine Kessaci, passe devant notre micro, alors que la foule évacue les jardins du Pharo. Il avait pris la parole lors du meeting de Yannick Jadot (EELV) à Marseille, le 2 mars, pour défendre l’écologie et la jeunesse des quartiers Nord. Au second tour, il donnera sa voix au candidat LREM. « Emmanuel Macron m’a convaincu de faire bloc face au RN (…) ce parti ne doit jamais arriver au pouvoir », déclare Amine Kessaci – lui qui est intervenu quelques minutes avant le discours du candidat Macron, dans un court extrait vidéo diffusé à la foule de militants. Sur le plan écologique, il estime que « le choix est vite fait » entre le programme RN, et celui du président sortant.

« Le second tour est une nouvelle élection » – Jean-Pierre Serrus (LREM)

Le vice-président de la Région Sud en charge des transports, et maire LREM de La Roque d’Anthéron (13) applaudit sans modération le discours du candidat Macron. « J’ai trouvé cela tout à fait opportun », nous glisse-t-il à l’issue du meeting. Selon Jean-Pierre Serrus, le chef de l’État « a annoncé des choses de nature à convaincre les abstentionnistes du premier tour ». Le VP de la Région parle d’un « programme d’ambition pour une nation écologique », en rupture totale avec celui de la candidate RN Marine Le Pen. « On a face à nous une extrême droite que l’on connaît, des nationalistes, des gens qui sont pour le repli, qui n’ont rien à proposer en matière d’écologie… On est dans le clientélisme pur, dans le populisme pur », assène-t-il.

« Un discours de modernité » – Lionel Royer-Perreaut (ex-LR)

L’ex-LR et néo-macroniste était présent dans le carré des personnalités du meeting. Lionel Royer-Perreaut évoque « un discours puissant, qui montre [sa] connaissance sur le sujet [de l’écologie]. Il s’agit d’un discours de modernité, qui s’adapte aux envies de la jeunesse et qui, dans une ville où la France Insoumise est arrivée en tête, pourra effectivement parler aux électeurs de Jean-Luc Mélenchon, attachés à la thématique écologique », juge-t-il. Interrogé sur la position du patron par intérim des Républicains, Stéphane Le Rudulier, qui a dit qu’il serait « contre Emmanuel Macron jusqu’au bout », Lionel Royer-Perreaut réagit : « Il s’agit d’un choix personnel, certes. Mais à mon sens, il s’agit plutôt d’un non-choix que d’un choix. Ce n’est pas le “ni-ni” qui sera élu dimanche prochain, il faudra une personne incarnée, qui sera soit Emmanuel Macron, soit Marine Le Pen », tranche-t-il.

« C’est notre avenir qui se joue » – Anne-Claudius Petit (UDI)

La présidente de la commission transition énergétique à la Région Sud, Anne Claudius-Petit (UDI), est conquise : « J’ai retrouvé (dans le discours d’Emmanuel Macron) toutes les thématiques sur lesquelles je travaille, et que j’avais envie de voir au premier plan d’une campagne présidentielle, c’est notre avenir qui se joue ». Selon elle, la majorité présidentielle « a besoin de la jeunesse pour réaliser tous ces objectifs », et l’emporter au second tour dimanche 24 avril. Elle salue un « discours très mobilisateur » du président-candidat.

« Un vrai programme écologique » – Yvon Berland (Horizon)

L’ex-candidat soutenu par LREM à la mairie de Marseille, Yvon Berland (Horizon), salue les mesures fortes annoncées par le candidat Macron sur la thématique de l’écologie. « C’était nécessaire », juge-t-il. L’ancien président d’Aix-Marseille Université salue l’ambition du président sortant de « se projeter avec un programme écologique qui soit digne de ce nom ». Yvon Berland en profite pour tacler l’adversaire d’Emmanuel Macron pour ce second tour de la présidentielle : « Une rupture avec les idées du RN ? C’est le moins que l’on puisse dire ! D’un côté, on a un vrai programme, et de l’autre… j’ai pas très bien compris ».

