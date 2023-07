Après le rachat du groupe La Provence en septembre 2022 et une entrée au capital de Brut en avril 2023, le groupe CMA CGM qui a aussi remis une promesse d’achat pour acquérir La Tribune en mai dernier, s’intéresserait désormais au groupe L’Agefi-L’Opinion dirigé par Nicolas Beytout.

Ce dernier a confirmé dans un message interne envoyé ce lundi 17 juillet 18 juillet qu’il était en discussion depuis plusieurs mois des investisseurs. R2agissant à une information parue dans La Lettre A jeudi 13 juillet citant CMA CGM et le groupe CMI Media du Tchèque, Daniel Kretinsky, Nicolas Beytout confirme sans les nommer que les deux groupes sont dans le coup.

Des actionnaires respectueux des médias dans lesquels ils œuvrent Nicolas Beytout

Et d’observer : « Rien d’étonnant à cela, ce sont des noms qui reviennent actuellement dans tous les dossiers médias de la place. Pourquoi ? Parce qu’ils réunissent plusieurs qualités indispensables dans le monde de l’entreprise : deux classiques (avoir des capitaux disponibles, et vouloir se renforcer dans un métier, en l’occurrence les médias), et une plus spécifique à notre secteur (et pas toujours présente) : être des actionnaires respectueux des médias dans lesquels ils œuvrent. »

Les intéressés devraient apprécier ce bel hommage qui ressemble à une déclaration d’amour ! Suffira-t-elle à les convaincre ? CMA CGM Média, dirigé par Laurent Guimier, également président de La Provence, contacté par Gomet’ ce lundi soir, n’a pas répondu à nos sollicitations.

L’Agefi est l’un service d’information spécialisé de la finance en France et emploie une centaine de collaborateurs. L’Agefi a rejoint en septembre 2019 le groupe Bey Média dirigé par Nicolas Beytout fondateur et président du quotidien L’Opinion.

Lien utile :



Aurélien Viers (La Provence) : « Il faut réinventer le modèle »