La ministre de la Culture, Rima Abdul Malak, a présenté lundi 10 juillet 2023, à l’École nationale supérieure d’architecture Paris-Malaquais, les maquettes des 20 pavillons éphémères qui seront réalisés par les étudiants des écoles nationales supérieures d’architectures. Ces pavillons mettront en valeur les sports olympiques dans le Parc de la Villette lors des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024.

Dans le cadre du projet Archi-Folies 2024, l’École nationale supérieure d’architecture de Marseille participe activement en réalisant la maquette du pavillon de la Fédération française de voile. En étroite collaboration avec la Fédération, les étudiants ont conçu un pavillon emblématique, facilement démontable et transportable, répondant aux besoins des grandes rencontres qui auront lieu après les Jeux de Paris 2024. Le processus de création a impliqué des stages chez les charpentiers de la forêt, une immersion en milieu maritime, ainsi que le réemploi de matériaux issus de la pratique sportive de la Fédération française de voile.

C’est une grande fierté pour l’école d’architecture Paris-Malaquais d’accueillir et d’organiser l’exposition des maquettes d’Archi-Folies, sur le site historique de l’enseignement de l’architecture en France Jean-Baptiste de Froment Directeur de l’ENSA Paris-Malaquais

Le projet Archi-Folies 2024 rassemble tous les étudiants des 20 écoles nationales supérieures d’architecture et de paysage de France. Chaque équipe travaille en collaboration avec une fédération sportive pour concevoir et réaliser un pavillon éphémère représentant cette fédération. Ces “Archi-folies” seront installées dans le Parc de la Villette, accueillant le Club France, lieu de célébration des athlètes médaillés et réunissant l’ensemble des fédérations sportives françaises.

L’exposition des maquettes des 20 pavillons est ouverte au public du 7 au 20 juillet 2023 à l’École nationale supérieure d’architecture Paris-Malaquais. Cette initiative permet aux visiteurs de découvrir les esquisses et les maquettes réalisées par chaque équipe. En octobre 2024, les pavillons seront démontés pour être réutilisés par les fédérations ou des partenaires locaux.

Le projet Archi-Folies 2024 offre aux étudiants architectes l’opportunité exceptionnelle de mettre en pratique leurs compétences et de contribuer à l’esprit olympique en créant des structures éphémères inspirantes.

