Le groupe ADF a annoncé jeudi 6 octobre l’acquisition la branche Business Line nucléaire de Engie Solutions dédiée aux activités de maintenance nucléaire et travaux associés. Avec un chiffre d’affaires 2022 de près de 25 millions et une vingtaine de sites en France, cette activité adresse les clients tels qu’EDF, le CEA ou encore Technicatome précise un communiqué.

Employant près de 4 000 collaborateurs aux quatre coins du monde, la société provençale d’ingénierie basée à Fos-sur-Mer (plus de 460 millions d’euros de CA) le Groupe ADF intègre ainsi 170 collaborateurs de plus en son sein et annonce recruter une centaine de techniciens du nucléaire pour étendre ses activités dès 2024.

Comptant plus de 750 collaborateurs au sein de sa filiale dédiée au secteur nucléaire, Groupe ADF est présent depuis plus de trente ans sur ce secteur qui représente désormais un chiffre d’affaires d’environ 100 millions d’euros selon la société.

« Nous avons été particulièrement intéressés par le complément d’expertise que constitue cette BL d’Engie Solutions pour apporter des services plus efficaces à nos clients du secteur nucléaire. Groupe ADF maintient le cap de sa stratégie de développement pour accélérer sa croissance notamment sur les secteurs qui contribuent à la décarbonation de l’industrie. » explique Marc Eliayan, président de Groupe ADF.

