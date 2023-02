Le groupe CMA CGM, et ses dirigeants, la famille Saadé venue du Liban, n’oublie pas ses origines levantines. À la suite du séisme qui a frappé la Turquie et le nord de la Syrie, et dans le cadre des efforts de solidarité français et internationaux, la Fondation CMA CGM se mobilise pour venir en aide aux populations sinistrées. Un avion A330-200F de CMA CGM Air Cargo, mis à disposition à titre gracieux, décollera dimanche de Paris-CDG vers l’aéroport turc de Gaziantep afin d’assurer le transport d’un hôpital de campagne déployé par la Sécurité Civile française annonce le groupe logistique. ​

Cette nouvelle opération d’aide d’urgence sera réalisée dans le cadre du partenariat entre la Fondation CMA CGM et le Centre de crise et de soutien du ministère de l’Europe et des affaires étrangères. Par ailleurs ajoute le communiqué de CMA CGM, la Fondation CMA CGM prépare sa contribution à une opération humanitaire destinée aux populations touchées par le séisme en Syrie, en lien avec les organisations non gouvernementales et avec les Nations unies.

