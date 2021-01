Share on Facebook

L’association de sauvetage en haute mer SOS Méditerranée organise une exposition de photographies entre les murs de la mairie du 1er et du 7eme arrondissement de Marseille sur La Canebière. Visible jusqu’au 14 février 2021, l’accrochage « sauver, protéger, témoigner » est accompagné par des tables-rondes, des lectures et des témoignages les samedis 16 et 30 janvier.

Depuis le début des opérations en février 2016, SOS Méditerranée a secouru près de 32 000 personnes à bord de l’Aquarius puis de l’Ocean Viking. Même si Sophie Beau, fondatrice et directrice générale de l’association, rappelle la mission principale du « sauvetage en mer », l’humanitaire insiste sur la vocation de « témoigner » de la situation dramatique en Méditerranée « devenue ces dernières années l’axe migratoire le plus mortel au monde ».