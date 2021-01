A l’occasion de l’ouverture de la plateforme Parcoursup mercredi 20 janvier, Sophie Lengrand-Jacoulet, la directrice de l’Institut Universitaire de Technologies Aix-Marseille présente le B.U.T (Bachelor Universitaire Technologique) qui remplace le D.U.T (Diplôme Universitaire Technologique) à l’occasion d’un entretien accordé à Gomet’.

La tonalité internationale de ce nouveau cursus en trois ans au lieu de deux, n’est pas choisie au hasard. Sophie Lengrand-Jacoulet l’explique par le fait que « le Bac + 2 n’existe pas dans les universités à l’étranger » ce qui provoque parfois « des complications pour envoyer des élèves à l’international ». Le B.U.T émane des accords de Bologne qui ont pour objectif d’harmoniser l’enseignement supérieur européen. Sa création est donc justifiée dans le cadre de ces accords mais reste « sur le même modèle que le D.U.T avec un programme pédagogique national commun aux I.U.T de France ».

Selon les chiffres actuels de la directrice de l’IUT « entre 85 et 90% d’étudiants en D.U.T souhaitent poursuivre leurs études en Bac +3 ». Or, pour intégrer ces licences professionnelles, les élèves doivent également « se confronter à une seconde sélection ». C’est ce que la ministre de l’Enseignement supérieur et de la recherche, Frédérique Vidal, souhaite limiter de manière à simplifier le cursus des élèves déjà sélectionnés via Parcoursup après l’obtention de leur Baccalauréat.

Le B.U.T de l’ascenseur social

Sophie Lengrand-Jacoulet espère « une amélioration de l’ascenseur social » avec cette réforme qui permettra à un plus grand nombre d’étudiants de poursuivre leurs études. L’enseignante évoque « le public très diversifié de l’I.U.T constitué d’élèves en apprentissage et d’élèves boursiers ». Elle mesure ainsi toute la responsabilité de l’I.U.T comme vecteur de leur émancipation professionnelle, alliant théorie et pratique avec « la moitié de professeurs issus de l’enseignement supérieur et l’autre moitié du monde professionnel ».



De plus, toutes les spécialités du B.U.T pourront être poursuivies en alternance d’ici 2023. Pour la rentrée de septembre 2021, six spécialités d’entres elles en bénéficieront dont « Techniques de Commercialisation, Gestion des Entreprises et des Administrations, Chimie et Génie mécanique » précise Sophie Lengrand-Jacoulet.

L’impact du Covid



Interrogée sur la crise sanitaire actuelle, Sophie Lengrand-Jacoulet reconnaît des impacts significatifs. La distanciation sociale subie par les lycéens et les étudiants affectent les résultats actuels. La directrice de l’I.U.T d’Aix témoigne que « le décrochage existe à l’I.U.T » avec « des résultats moins bons » cette année. En revanche, elle pense que « la situation est moindre dans les I.U.T qui ont été autorisés à pratiquer les travaux pratiques en présentiel ». L’I.U.T, qui rassemble 5223 élèves sur ses 7 campus, rouvre ses portes lundi 25 janvier 2021 « à mi-jauge pour les étudiants en première année ». Les établissements sont contraints à différents aménagements notamment pour les pauses déjeuners.

Un diplôme plus flexible

La réforme du B.U.T (voir le dossier spécial sur le site de l’IUT) va de paire avec la réforme du baccalauréat de 2020. Les étudiants seront « accompagnés en fonction de leurs compétences avec plus de gestion de projets »et une formation adaptée à leurs parcours choisis au lycée. Pour développer leurs compétences « l’administration travaillera plus sur l’orientation » au regard des appétences des étudiants afin qu’ils « démarrent leur vie avec des choix conscients » insiste la directrice.

La grande nouveauté réside dans le « diplôme plus modulable », pensé en fonction des aspirations de l’étudiant. Exemple : un étudiant en B.U.T spécialité Techniques de Commercialisation pourra désormais se dire au 2e ou 3e trimestre : « ben non finalement je préfère aller en G.E.A » avance Sophie Lengrand-Jacoulet.

