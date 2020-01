Share on Facebook

Share on Twitter

[11h, Marseille, La Plateforme_] Martine Vassal, Présidente du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône et de la Métropole Aix-Marseille-Provence, visite les installations et rencontrera les personnels et les étudiants de La Plateforme, l’école numérique.

16h30, Aix. Pôle d’activités les Milles. Cérémonie de veux du Cerema.

18h00 Marseille, rue Davso. Samia Ghali organise une rencontre participative sur le thème de la santé environnementale dans le cadre de la visite de soutien de Ségolène Royal.

18h30 Salon de Provence, Espace Trénet. Voeux des acteurs économiques zone Etang de Berre.

18h30, St Chamas, salle municipale. Jean-Marc Zulesi présente ses vœux aux citoyens de la 8e circonscription des Bouches-du-Rhône.

19h, Puyricard, Salle des fêtes. Anne-Laurence Petel députée d’Aix-en-Provence et du Pays d’Aix ses vœux aux habitants.