La Ville d’Istres a engagé une série d’actions pour prévenir les fortes chaleurs, en créant des spots d’îlots de fraîcheur dans les écoles de la commune. Un projet placé « sous le signe de l’amélioration de l’ambiance de vie », communique la Ville, pour améliorer la qualité de vie des habitants et l’attrait esthétique du centre-ville istréen.

En ville comme dans la cour d’école, des îlots de fraîcheur

Depuis le début du mois d’avril, les équipes municipales plantent 79 arbres de grande taille dans les 14 groupes scolaires de la ville. Ces arbres, sélectionnés pour leur compatibilité avec le climat local et leur caractère non allergène, ont pour but d’offrir ombre et fraîcheur aux élèves, enseignants et personnels dès la rentrée des vacances de printemps. Parmi les espèces choisies, on retrouve des tilleuls, des micocouliers de Provence, des frênes, des charmes et des polania. Le coût total du projet s’élève à 314 733 euros, cofinancé par la Ville d’Istres, l’État, la Région et le Département.

Ce même programme promet ensuite d’être étendu au centre-ville à partir du lundi 22 avril, avec la plantation de 15 magnolias grandifloras sur les boulevards Léon-Jouhaux et Frédéric-Mistral. En parallèle, des dalles alvéolaires devraient aussi être posées pour remplacer le bitume des places de stationnement existantes, favorisant ainsi l’infiltration des eaux de pluie dans le sol et contribuant à la lutte contre les îlots de chaleur urbains. La Ville d’Istres finance intégralement ce volet du programme, pour un montant de 306 838 euros.

Pendant la durée des travaux, des restrictions de circulation et de stationnement seront mises en place : sur le boulevard Léon-Jouhaux, du 22 avril au 10 mai, la circulation sera maintenue et se fera par déviation. Sur le boulevard Frédéric-Mistral, du 13 mai au 4 juin, le stationnement sera interdit le long des habitations jouxtant le périmètre.

Îlots de fraîcheur en construction, crédit : Ville d’Istres

Des nouvelles du “parc urbain” dans le centre-ville

Promis lors des élections municipales de 2020 par le maire actuel de la ville, François Bernardini, le parc urbain de détente et de loisirs de 5 000 mètres carrés devrait voir le jour cette année. Le parc urbain devrait être loti de sanitaires publics, d’une aire de stationnement pour vélos, de mobilier urbain pour le repos, d’un parcours de promenade pavé de pierres naturelles, d’un éclairage public, d’une fontaine à boire, et d’un jet d’eau laminaire à récupération d’eau. Une aire de jeux pour enfants est aussi prévue avec un revêtement en copeaux de bois et liège, incluant une tour partiellement végétalisée par des plantes grimpantes.

Implanté sur un terrain actuellement occupé par des anciens bâtiments municipaux désaffectés et voués à la démolition, au niveau de l’ancienne mairie, le parc urbain a été financé entièrement par la Métropole d’Aix-Marseille à hauteur de 3,7 millions d’euros.

