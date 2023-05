Share on Facebook

Le lycée dominicain de Marseille, Lacordaire, fait partie des trois lauréats nationaux du prix des Régions René Cassin créé à l’occasion du 10ème anniversaire de la remise du prix Nobel de la Paix à l’Union européenne Les lycéens et apprentis inscrits dans un établissement français devaient « mesurer, par eux-mêmes, ce qu’ils ont à défendre en choisissant le camp de la démocratie, du droit et de la paix, au moment où la guerre tonne à nouveau sur notre continent. »

Un succès pour ce concours avec 84 œuvres reçues, dont 45 textes et 39 vidéos. Lors de la délibération du jury le 20 avril dernier, trois classes ont été retenues : une classe pour le format vidéo et deux classes pour le format texte.

Les Seconde 6 du Lycée Lacordaire lauréats du prix « Texte »

Les élèves de la classe de Seconde 6 du Lycée Lacordaire ont pour leur part choisi de raconter l’histoire d’un jeune dans une salle de classe en situation de détresse après avoir entendu un coup de feu. Dans sa détresse, le jeune se met à mener une réflexion sur ce qu’est la paix et ce qu’elle n’est pas pour finalement aboutir à une philosophie plus générale : « La paix n’est qu’une forme, un aspect de la guerre. La guerre n’est qu’une forme, un aspect de la paix. Et ce qui lutte aujourd’hui est le commencement de la réconciliation de demain » (voir le texte complet ci-dessous)

Carole Delga, présidente de Régions de France et Renaud Muselier, président délégué de Régions de France, ont remis les prix des Régions René Cassin au Quai d’Orsay aux trois classes lauréates de ce concours « Jeunesse Européenne pour la paix.»

Document source : le texte présenté par les Seconde 6 de Lacordaire

