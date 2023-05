Julien Mas (crédit : DR)

Fondée il y a trois ans par Julien Mas, l’entreprise marseillaise Datintek est spécialisée dans le traitement des datas des consommateurs. Avec des outils qu’il promet à Gomet’ d’expliciter dans une prochaine conférence de presse au CNTL (Cercle nautique et touristique du Lacydon), il veut rétablir le lien entre les marques et les consommateurs.

Il nage dans les adtech[1], les datas, le règlement général pour la protection des données (RGPD), comme un poisson dans l’eau. Au croisement entre fintech (technologie de la finance) et martech (technologie du marketing), Datintek capte et analyse les données de paiement et de ticket de caisse, permettant aux annonceurs (marques, retailers, magasins indépendants, e-shops) de développer un marketing digital ultra-personnalisé pour impacter efficacement leurs cibles. Avec sa solution Gold Circle, il prône une expérience d’achat augmentée.

Gold Circle, une première solution B2C

La start-up installée sur le périmètre d‘Euroméditerranée, a émis 550 000 € de BSA (bons de souscription d’action) [2] en 2022 et vient de faire une levée de 800 000 € auprès de Lusis spécialiste de l’intelligence artificielle, l’éditeur de Tango, une plateforme transactionnelle pour les systèmes de paiements et la finance de marché et des business-angels. Les BSA ont donc été levés. Julien Mas et sa famille gardent 40 % des titres, Lusis détient 30 % et les BA 30 %.

Ce premier tour de table doit permettre de finaliser Gold circle, la première solution B2C qui doit permettre aux consommateurs d’analyser leurs achats. Un second tour de table de trois millions d’euros en cours avec Carmin pourrait donner des ailes à la start-up.

Good Circle se positionne au service du consommateur pour un lien direct avec les marques

[1] L’ adtech, est un terme qui englobe les outils et logiciels utilisés par les annonceurs pour atteindre les audiences, ainsi que pour diffuser et mesurer les campagnes publicitaires numériques.

[2] Le BSA représente le droit d’acheter une ou plusieurs actions d’une société à un prix prédéterminé pendant une période fixe.

